河南9成人口已感染 官方指順利度過疫情高峰

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（中央社台北9日電）河南官方今天宣布，截至上週五（6日），全省COVID-19病毒感染率為89.0%，其中城市89.1%、農村88.9%，已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段。

據百度百科，截至2021年底，河南省常住人口為9883萬人。

綜合光明網等陸媒報導，河南省政府新聞辦公室上午舉行疫情防控記者會，河南省衛健委黨組書記、主任闞全程作了上述表示。

闞全程指出，從社區監測數據來看，截至本月6日，全省新冠病毒感染率為89.0%，其中城市89.1%、農村88.9%，現階段流行毒株仍以Omicron BA.5.2變異株為主。

闞全程進一步表示，從發熱門診數據觀察，上月19日就診人數達到高峰後，呈現持續下降趨勢。

他指出，綜合研判認為，河南省已經順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段。預計到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水平。

中國政府上月開始鬆綁防疫措施後，各地紛紛傳出染疫人數直線上升，但中央公布的疫情數據與地方有極大落差，引起外界質疑。

對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前解釋，這與不再大規模核酸篩查以及許多輕症或無症狀感染者未上報有關。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120109