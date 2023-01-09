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專家：中國疫情正由大流行轉向地方性流行

2023/1/9 12:33
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（中央社台北9日電）中國8日起將COVID-19降級為「乙類乙管」，民眾感染也不用隔離。中國防疫專家張文宏表示，COVID-19轉為乙類管理意味著染疫人數會大幅度增加，疫情正由大流行轉向季節性、地方性流行。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日在一個線上新年論壇，作出上述表示。

張文宏解釋，每種傳染病都有從大爆發逐漸進入地方性流行的過程，整體發病率也會進入相對低的水平。

他說，中國在前期對COVID-19進行了有效管控，所以進入大流行、再到地方性流行的時間點相比其他國家是延後。

他指出，中國目前正處於大流行的高峰，有些地方高峰剛過，有些地方高峰剛來，最終都要進入地方性流行。宣布COVID-19進入乙類傳染病及乙類管理，是為地方性流行做準備，也確認了COVID-19的流行率會逐次下降。

張文宏還表示，COVID-19改為乙類管理也意味著感染人數會大幅增加，如果醫療力量全部放在二級醫院、三級醫院，患者無法在社區衛生服務中心得到初步處理，就會湧到二級、三級醫院，勢必會造成醫療資源擠兌。

張文宏認為，在應對Omicron上，新加坡的抗疫策略遠遠優於美國。新加坡大多數老人在Delta變異株流行期間完成了3劑疫苗接種，因此從Omicron開始，新加坡的病死率就非常低，接種過疫苗的人只有0.02%病亡，

張文宏說，「這意味著，對於大規模的傳染病，我們在醫療管理、醫療資源分布方面具有極大的探索空間」。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120109

#張文宏
#中國
#COVID-19
張文宏
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