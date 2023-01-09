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上海醫院：COVID-19急診人數仍在高峰平台期

2023/1/9 20:24（1/9 20:51 更新）
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上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」7日發布消息表示，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院急診量達到高峰。圖為8日的上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診外觀。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」7日發布消息表示，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院急診量達到高峰。圖為8日的上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診外觀。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
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（中央社記者李雅雯上海9日電）上海市COVID-19疫情急診就診人數仍在高峰平台期，醫院急診室大廳可見張張病床，環境充斥咳嗽聲、哀號聲，單日急診量為平時工作量的3倍。

走訪位於長寧區的上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳，現場可見擺滿病床，床上病患多為老人家，環境充斥咳嗽聲、哀號聲，醫療人員忙碌地穿梭在病床間，病床一側有表情焦急的陪病者。

上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」7日發布消息指出，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院醫護人員經歷前所未有的考驗，同仁醫院急診量達到高峰，最大量1天單日超過2000人次，這是平時工作量的3倍。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真7日對澎湃新聞表示，目前急診就診人數仍在高峰平台期，以瑞金醫院來說，急診就診人數可達到單日1200人次；發燒門診人數則有明顯下降，達到單日100人次。

陳爾真指出，重症救治情況尚屬平穩有序，三級醫療機構收治重症、危重症患者為主，輕型和中型患者分流到社區，有利於大醫院集中優勢醫療資源，展開重症患者救治工作，降低死亡率。（編輯：張淑伶）1120109

伴隨COVID-19疫情發展，官方表示，同仁醫院急診量達到高峰，最大量1天單日超過2000人次，是平時工作量的3倍。圖為8日上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳、走廊情形。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
伴隨COVID-19疫情發展，官方表示，同仁醫院急診量達到高峰，最大量1天單日超過2000人次，是平時工作量的3倍。圖為8日上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳、走廊情形。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」7日發布消息表示，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院急診量達到高峰，最大量1天單日超過2000人次，是平時工作量的3倍。圖為8日上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳、走廊情形。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」7日發布消息表示，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院急診量達到高峰，最大量1天單日超過2000人次，是平時工作量的3倍。圖為8日上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳、走廊情形。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」1月7日發布消息表示，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院急診量達到高峰。圖為8日上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳、走廊擁擠的情形。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」1月7日發布消息表示，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院急診量達到高峰。圖為8日上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳、走廊擁擠的情形。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月9日
#陳爾真
#同仁醫院
#COVID-19
陳爾真
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