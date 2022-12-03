中國動態清零觸發白紙運動 進而推動防疫鬆綁

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（中央社記者邱國強北京3日電）中國大城市上週末爆發的「白紙運動」後，多個地方便開始鬆綁防疫措施，連中國國家主席習近平也向外賓承認抗議起因於疫情。外界普遍認為，「白紙運動」催化了中國的防疫鬆綁。

南華早報2日報導，習近平1日在北京與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會談時提到這場「白紙運動」。他說，抗議的原因是中國民眾為3年來的疫情「感到沮喪」，抗議的主要人群是學生和青年人。

報導指出，歐盟官員感覺到，中國可能在考慮取消更多防疫限制措施，走上開放的道路，因為習近平在對話中提到，Omicron變種病毒的致命性低於Delta。

美國之音（VOA）中文網報導，華爾街日報駐歐洲記者諾曼（Laurence Norman）在推特（Twitter）上對此表示「難道世界其他地方，不是大概兩年前就意識到這件事了嗎」；但德國明鏡週刊駐中國記者法里恩（Georg Fahrion）卻語帶懷疑地表示，「等我看到了才相信」。

美國芝加哥大學政治學教授楊大利表示，上週末的抗議（白紙運動），讓習近平不得不在疫情管控上改採放鬆措施，「習近平收到訊息了」。

人權觀察中國部高級研究員王亞秋表示，中國政府正在放鬆防疫限制，這歸功於那些「勇敢走上街頭的抗議者」。除了可見的成果，人們從中獲得的有力量、團結、共同體的感覺，「將在未來許多年裡都能被感受到」。

紐約時報專欄作家袁莉指出，好多人告訴她，如果不是鄭州、烏魯木齊、上海、北京、南京、成都、廣州和許多其他地方勇敢的抗議者，封控的結束「不會來得這麼快，那就是勝利」。

美國評論人士章家惇認為，「白紙運動」產生的效果可能是中國威權統治的轉折點，「一個嚴酷政權最危險的時刻就是當它屈服於公眾訴求的時候。從此，長期被壓迫的人們將認識到他們領袖的軟弱，並感覺他們能施壓以促成更多改變」。

對於「白紙運動」，金融時報報導，米歇爾在向習近平提及人權議題時指出，「和平集會是一項基本權利，是記載於『世界人權宣言』和國家機構中的一項權利」。但在此之前，北京官方卻否認「白紙運動」的存在。中國外交部發言人趙立堅日前面對外媒提出的相關問題回答，「你所說的情況與事實不符」。

但「白紙運動」的效果正在顯現。在運動導火線的烏魯木齊，抗議第2天官方便宣布結束長達100多天的封城。而過去幾天，中國各地逐漸出現了防疫放鬆的跡象，廣州、北京等地相繼宣布了一些相關措施。

中國媒體報導，廣州大部分地區11月30日解除封控後，民眾開始重回到街上，一大早就像往常一樣進入早餐店用餐，而不少人解封後第一件事就是約飯，甚至有人飯局已經排到下週。解封後，廣州市面立刻恢復了生機，「煙火氣回來了」。（編輯：周慧盈）1111203