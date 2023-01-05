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日本1/8起升級中國入境管控 岸田文雄：回應民眾不安

2023/1/5 12:18（1/5 12:51 更新）
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1月8日起，日本將強化針對中國入境人士的邊境管控措施。圖為10月關西機場入境旅客。（共同社）
1月8日起，日本將強化針對中國入境人士的邊境管控措施。圖為10月關西機場入境旅客。（共同社）
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本首相岸田文雄昨晚在電視上談到將從1月8日起強化原本針對中國入境人士邊境管控措施的背景時強調，「必須回應（日本）國民的不安」。

岸田1月4日在新年記者會宣布，1月8日起對從中國本土入境人士的病毒檢查，將改成採準確度更高的PCR篩檢等方式；對於搭乘中國直航班機入境人士，也將要求檢附COVID-19陰性證明書。

日本富士新聞網報導，岸田當晚在電視節目上說，中國停止掌握境內COVID-19感染狀況，讓外界無法得知實際疫情的情況，日方將從1月8日起鬆綁其邊境管控對策，「我們判斷日本可能有必要強化相關對策」。

岸田說，對於無法得知中國本土疫情實際狀況，「我們必須回應國民的不安」。

日本政府從2022年12月30日起實施「中國限定」邊境管控強化方案，重點包括具7天內中國本土旅遊史的所有旅客，必須在入境日本時接受病毒篩檢；篩檢陽性且有症狀者必須在隔離設施（如飯店）內隔離7天，無症狀者也要隔離5天；針對所有陽性患者實施基因定序等。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120105

#岸田文雄
#中國
#日本
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