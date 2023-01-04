因應中國開國門 歐盟多數成員國贊成出境採檢

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歐盟27個成員國「絕大多數」希望來自中國的旅客出境前進行COVID-19採檢。圖為旅客在四川成都雙流機場推著行李推車。（路透社）

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐盟27個成員國「絕大多數」希望來自中國的旅客出境前進行系統性的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢。

法新社報導，歐盟衛生部官員今天在布魯塞爾召開會議後，做出上述一致性建議。

而明天針對這項議題舉行的危機會議，將決定歐盟全境將實施哪些協調性措施。

路透社報導，歐盟執委會發言人說：「絕大多數國家贊成出境前採檢。」

他說：「這些措施有必要鎖定最適切的航班和機場，並以協調性方式執行，以確保舉措的效率。」

歐盟執委會今天為了會談準備了草案，草案建議中國起飛航班乘員佩戴口罩、檢測從中國飛來的航班廢水、在機場進行基因偵測並加強監控與定序程序，以及提升歐盟在採檢以及疫苗施打的警覺心。

歐盟執委會發言人說：「草案如今將根據（歐盟）成員國的意見予以修正採用。」發言人進一步表示，明天下午舉行的另一場歐盟衛生官員會議將針對這些措施進行更多討論。

這位發言人表示，所有歐盟國的共識是，中國1月8日解除嚴苛防疫封控措施之後，歐洲需要一個協調性作法來因應中國逐步改變的現況，同時因應自中入歐旅遊量上升帶來的影響。

上週，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）曾表示目前並不建議對來自中國的旅客採取因應措施。

歐洲疾管中心表示，這是因為中國流行的變異株已存於歐盟；歐盟民眾疫苗施打率相對高，潛在的境外移入感染比起歐盟每日確診病例要來得低；且歐洲健保系統目前還應付得過來。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120104