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上海染疫人口可能已達7成 醫院擠滿高齡病患

2023/1/3 21:31（1/3 21:53 更新）
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圖為3日上海中山醫院走廊擠滿患者。（路透社）
圖為3日上海中山醫院走廊擠滿患者。（路透社）
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（中央社上海3日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐中國大城上海，據報導可能已有7成人口染疫。年老的病患今天擠滿各醫院走廊，他們有的咳嗽，有的呻吟，有的快喘不過氣。

法新社記者走訪上海兩家醫院，看到由於急診病房人滿為患，數以百計大都是老人的病患躺在公共空間的擔架床上。

許多人裹著毛毯、大衣和毛線帽，身上接著靜脈點滴、心電圖機或氧氣瓶，可以看得出來呼吸困難。

法新社記者造訪一家醫院時，看到一名婦女和一名年紀較大的男人爭著打點滴。婦女說：「我先來的。」老人表示：「我也是來打針的。」

北京上個月迅速解除清零政策的關鍵措施，在幾天內取消快速封控、大規模檢測和國家隔離措施。

3年來的強硬防疫限制措施逆轉後讓全國都鬆了口氣，但也造成疫情大爆發，讓中國不完善的醫療系統以及負荷過重的殯儀館、火葬場難以承受。

即使在中國最富有城市之一的上海，危機也十分嚴重。據國營媒體報導，自上個月以來，這座大城約有70%的人口可能感染COVID-19，即相當於約1800萬人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120103

#上海
#法新社
#中國
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