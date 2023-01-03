更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 國際

英官員：自中國入境旅客檢測陽性不需隔離

2023/1/3 20:55（1/3 21:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國政府規定，5日起擬自中國入境的旅客必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明。不過，交通大臣哈波3日說，旅客就算檢測結果為陽性，也不需隔離。圖為英國希斯羅機場。（圖取自facebook.com/HeathrowAirport）
英國政府規定，5日起擬自中國入境的旅客必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明。不過，交通大臣哈波3日說，旅客就算檢測結果為陽性，也不需隔離。圖為英國希斯羅機場。（圖取自facebook.com/HeathrowAirport）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）英國政府規定，5日起擬自中國入境的旅客必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明。不過，交通大臣哈波今天說，抵英時接受篩檢的自中入境旅客就算檢測結果為陽性，也不需隔離。

哈波（Mark Harper）上午接受倫敦廣播電台（LBC Radio）訪問時說，自中國入境英國的旅客就算在機場接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測結果為陽性，也不需自我隔離，因為英國政府的目標是「蒐集資訊，以利監測」；更何況，英國此刻每45人就有1人確診。

哈波強調，政府對中相關作法是「合理、平衡」的，既有助監控疫情發展，也不對民眾施加行動限制。他說，中國與全球公衛系統分享衛生保健資訊的情況不符國際期待，因此英國政府決定對即將邊境解封的中國採取「暫時性的預防措施」。

中國8日解除旅行限制、開放邊境。英國政府去年12月30日宣布，擬自中國入境英格蘭的旅客5日起必須在登機前兩天內取得COVID-19陰性證明，並在抵達英格蘭時接受抽樣採檢。目前僅首都倫敦所在的英格蘭與中國之間有直飛班機，但相關對中防疫措施將適用英國全境。

機場抽樣採檢定8日起實施，預計約20%自中國入境旅客將被篩檢。

根據英國健康安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）今天發布的指引，除了針對自中國入境旅客實施篩檢，英國境內醫療院所也需向COVID-19確診病患詢問過去14天是否有中國旅遊史，並針對具中國旅遊史的病患實施採檢及病毒基因定序。

根據指引，醫療院所將檢體送至國民保健署（NHS）實驗室以前，需在相關表單上註明受檢者具中國旅遊史並說明細節。UKHSA實驗室將接續對檢體進行基因定序，標註具中國旅遊史的檢體將被優先處理。

UKHSA指出，根據包含來自中國的國際間現有基因組資料，目前在中國大規模傳播的病毒變異株已存在於歐洲。英方新措施旨在加強監測，以利在出現有能力威脅高疫苗施打率人口的變異株時，及早因應。（編輯：黃自強）1120103

#中國
#哈波
#英國
延伸閱讀
北京鬆綁邊境多國憂疫情擴散 因應措施一次看摩洛哥1/3起禁止中國旅客入境 避免病毒傳播西班牙管制自中國入境旅客 英專家：恐缺乏效益以色列加入管制 要求自中國入境外國人持陰性證明中國1/8起入境免隔離 出國證照大廳重現辦證人氣
哈波
安檢技術精進 英國將鬆綁搭機隨身行李液體限制
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國疫情爆發 歐盟願贈疫苗