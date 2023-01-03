英官員：自中國入境旅客檢測陽性不需隔離

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英國政府規定，5日起擬自中國入境的旅客必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明。不過，交通大臣哈波3日說，旅客就算檢測結果為陽性，也不需隔離。圖為英國希斯羅機場。（圖取自facebook.com/HeathrowAirport）

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）英國政府規定，5日起擬自中國入境的旅客必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明。不過，交通大臣哈波今天說，抵英時接受篩檢的自中入境旅客就算檢測結果為陽性，也不需隔離。

哈波（Mark Harper）上午接受倫敦廣播電台（LBC Radio）訪問時說，自中國入境英國的旅客就算在機場接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測結果為陽性，也不需自我隔離，因為英國政府的目標是「蒐集資訊，以利監測」；更何況，英國此刻每45人就有1人確診。

哈波強調，政府對中相關作法是「合理、平衡」的，既有助監控疫情發展，也不對民眾施加行動限制。他說，中國與全球公衛系統分享衛生保健資訊的情況不符國際期待，因此英國政府決定對即將邊境解封的中國採取「暫時性的預防措施」。

中國8日解除旅行限制、開放邊境。英國政府去年12月30日宣布，擬自中國入境英格蘭的旅客5日起必須在登機前兩天內取得COVID-19陰性證明，並在抵達英格蘭時接受抽樣採檢。目前僅首都倫敦所在的英格蘭與中國之間有直飛班機，但相關對中防疫措施將適用英國全境。

機場抽樣採檢定8日起實施，預計約20%自中國入境旅客將被篩檢。

根據英國健康安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）今天發布的指引，除了針對自中國入境旅客實施篩檢，英國境內醫療院所也需向COVID-19確診病患詢問過去14天是否有中國旅遊史，並針對具中國旅遊史的病患實施採檢及病毒基因定序。

根據指引，醫療院所將檢體送至國民保健署（NHS）實驗室以前，需在相關表單上註明受檢者具中國旅遊史並說明細節。UKHSA實驗室將接續對檢體進行基因定序，標註具中國旅遊史的檢體將被優先處理。

UKHSA指出，根據包含來自中國的國際間現有基因組資料，目前在中國大規模傳播的病毒變異株已存在於歐洲。英方新措施旨在加強監測，以利在出現有能力威脅高疫苗施打率人口的變異株時，及早因應。（編輯：黃自強）1120103