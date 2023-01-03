浙江日增百萬病例 估春節人員流動疫情將擴散

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（中央社台北3日電）中國COVID-19疫情持續發展，浙江省今天表示日增約百萬病例，隨後進入高峰穩定期，但因春節假期人群跨區域流動性會明顯增加，疫情將進一步擴散。

浙江省疾病預防控制中心今天發布「1月健康風險提示」，表示近期已進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染疫情高峰，另流行性感冒等呼吸道傳染病也繼續處於流行季，提醒市民注意。

風險提示中表示，近期浙江省新冠病毒感染病例數日增約百萬，預計1月疫情將進入高峰平台期。但因春節即將來臨，人群跨區域流動性會明顯增加，將導致疫情進一步傳播擴散。根據2021年的人口普查數據，浙江常住人口約6500萬人。

此外，浙江省政府認為隨著入境政策的調整，境外輸入新變異株的風險以及引起本土傳播的風險也將顯著上升。呼籲民眾若如感染病毒，發病期間盡量做到非必要不外出，避免前往人群密集的公共場所，不參加聚集性活動。

不過，網友好奇不做核酸後，每日百萬感染數據從何得來？問卷調查資訊是否能反映真實情況？有浙江網友說身邊近乎8成的人都染疫，「現在打招呼不是問吃過了沒，而是回陽了嗎？」。

另中國疾控中心最新公布，截至1月2日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例僅7萬4188例（其中重症病例3305例），中央與地方政府疫情數據存在巨大鴻溝。（編輯：唐佩君/張淑伶）1110103