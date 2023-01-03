中國疫情爆發 歐盟願贈疫苗

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）歐洲聯盟表示，願免費提供中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以協助中國控制在清零政策結束後的疫情大爆發現象。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，不具名的歐盟執行委員會官員表示，這項建議是在歐盟27國衛生官員今天召開會議之前數天內提出。這是歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）建立一致對策的行動之一，以因應中國放棄清零使歐洲疫情加劇的可能性。

一名執委會官員說，「凱瑞亞基德斯委員已接觸中國對口官員，表達團結支持的立場，包括分享公共衛生知識並捐贈能應對病毒變異株的疫苗」；並說，中國方面對此尚無回應。

中國一直仰賴自行生產的科興和國藥兩種疫苗抗疫，而未大規模使用以信使核糖核酸（mRNA）技術製成的西方疫苗。同時世界衛生組織（WHO）去年12月21日也指出，中國目前疫苗覆蓋率不足。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會中說，中國國產疫苗必須接種3劑，才能防止高危族群在染疫後出現重症，若僅接種兩劑，對60歲以上民眾僅有50%防護力。

他說：「對於如同中國這麼龐大的人口，這種防護根本不夠。人口既然這麼龐大，又有這麼多人處在危險中，偏偏疫苗覆蓋率這麼低，我們真須要專注於協助他們施打疫苗。」

根據世衛組織數據，中國80歲以上人口接種過3劑疫苗者僅有40%。相較之下，歐盟各國成人完整接種疫苗的比例達83%，至今已配送的疫苗超過了17億劑。歐盟國家並與8大疫苗開發商簽約，購買多達42億劑疫苗。

上述歐盟官員說，歐盟各國因與製造商簽定了長期合約以大量購買疫苗，因此有剩餘的備貨，正可運交給中國。

中國駐歐盟使團1日堅稱，中國疫苗覆蓋率良好，「中國本土已施打34億劑以上疫苗，90%以上人口已完整接種，92%以上接種過至少一劑疫苗」。

中國使團並說，中國遊客並不構成任何威脅，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）考慮對來自中國的旅客實施篩檢等措施「沒有道理」。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120103