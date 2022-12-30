西班牙管制自中國入境旅客 英專家：恐缺乏效益

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英國今年2月完全解除防疫措施，在此之前大力鼓勵民眾採檢，以利監測與控制疫情發展。不過，對於疫情數據一向不透明的中國即將解封，英國政府目前不傾向實施採檢等入境防疫管制。照片攝於110年10月。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）英國「疫苗接種與免疫聯合委員會」（JCVI）主席波拉德今天說，經驗顯示，透過邊境管制企圖「禁絕」病毒已被證明缺乏效益；採檢自中國入境旅客實際上無助解答新變異株是否將給英國帶來難題。

波拉德（Andrew Pollard）指出，中國在放棄「清零」鐵腕防疫政策後確診數飆升，這確實增加出現病毒新變異株的風險，但其他同樣有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升現象的國家出現新變異株的機率與中國相當，且源於中國境內的新變異株研判正是在中國人之間的傳播效率最高。

波拉德提到，以往COVID-19全球大流行期間，南非、巴西等國曾出現令人憂心的新變異株，但這些變異株都未在英國擴散。他認為，這與不同人口的免疫經驗有關。

繼義大利後，西班牙今天成為第二個對自中國入境旅客實施防疫管制的歐盟國家。

西班牙衛生部宣布，自中國入境旅客必須出示COVID-19採檢結果陰性或疫苗完整接種證明。德、法等多數歐盟國家目前主張持續監控和討論、做好應變準備，但不對自中國入境旅客實施防疫管制，理由包括歐盟居民普遍具備良好防護力、缺乏證據顯示存在高風險新變異株。

波拉德同時是英國牛津大學從事疫苗研發與試驗工作的「牛津疫苗集團」（Oxford Vaccine Group）主任、牛津COVID-19疫苗試驗首席研究員。依據利益迴避原則，他不出席JCVI的COVID-19相關會議。

波拉德今天接受英國廣播公司電台BBC Radio 4採訪時說，由於民眾普遍具備良好免疫力，就算出現源自中國的新變異株，對英國的衝擊也有限，重點是英國有能力監測病毒傳播情況、適時反應，並預測公衛系統和較脆弱民眾可能遭受的影響。

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英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）、「泰晤士報」（The Times）等媒體報導，儘管不傾向對自中國入境旅客實施防疫管制，政府正研議加強監測：接受PCR篩檢或因病入院的民眾會被詢問是否有中國旅遊史，他們的檢體也會被優先處理並進行基因定序。

愛丁堡大學（University of Edinburgh）傳染病流行病學教授伍爾浩斯（Mark Woolhouse）受訪時，如此回應關於邊境採檢或管制是否有助減輕英國公衛系統負擔的問題：「英國本身的確診數穩定增加，就像持續有火在燒，境外移入個案不過是向熊熊火堆丟幾根點燃的火柴，終究無法形成任何改變」。（編輯：黃自強）1111230