中國1/8起入境免隔離 出國證照大廳重現辦證人氣

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（中央社記者邱國強北京28日電）中國宣布明年1月8日起取消入境集中隔離後，不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安局換發護照等相關證件。其中，剛渡過疫情高峰的北京，辦證大廳便重現久違的人氣。

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布通知，宣布明年1月8日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降為「乙類乙管」，並取消入境集中隔離。27日凌晨有關出國簽證的搜索量瞬間暴增10倍，國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。

在上述通知宣布後，隸屬北京市公安局出入境管理總隊的接待大廳，昨天和今天接連有不少民眾上門。就記者現場觀察，抽取號碼牌需要等候20至30人才能排得到。而現場大部分是有意前往國外旅遊的一般民眾，也有人準備返回海外工作崗位。還有少數是疫情前就常前往辦證、看來與工作人員熟稔的旅行社業務人員。

由於辦理手續及詢問者不少，現場工作人員不時用擴音器提醒民眾，表格中的「香港選項不要填，還沒開放旅遊」。

經記者詢問，一名工作人員回答，宣布取消入境隔離兩天以來，辦理港澳通行證的業務量不輸護照，也是諮詢最多的問題之一。現場不時有人詢問「何時開放？」，她的回答都是「等通知」。在場一名辦證民眾則表示，澳門已經開放個人入境，但香港目前仍未開放。

另一位民眾告訴記者，COVID-19疫情爆發前，北京市公安局這座出入境接待大廳「很少有安靜的時候」。但3年來他來過2次，幾乎處於無人狀態。今天總算恢復了點人氣，雖然沒法和疫情前相比，但看得出「大家都憋壞了，都想出國走走」。

這位民眾表示，自己是護照過期前往換發，計劃兩週後前往澳洲，行程以洽公為主，訪友、遊玩為輔。他並隱諱地說，基於護照「比較辦得下來」的考量，自己將以辦理商務簽的名義換發新護照，「事實上我也真的需要去洽公」。

他透露，中國航空業者近10天前就得到「政策即將開放」的訊息，因此都已提前展開復航、增班的準備。隨後，部分旅行社也得知了這一政策風向。而他就是聽到友人透露後，才開始規劃澳洲的行程。

上述民眾的說法，也得到另一名北京旅行業者的證實。她透過電話向記者表示，這兩天前往日、韓的詢問度極高。雖然兩國都因防疫考量宣布加強查核中國旅客，但只要允許快篩或核酸陰性結果入境，估計影響不大。

這位業者指出，除非有國家採取「一刀切」的歧視措施（指完全禁止中國旅客入境），否則業界預期，等到疫情第1波高峰過後，中國出境旅遊及航空市場榮景可期，（公安局）出入境大廳會更熱鬧。（編輯：張淑伶）1111228

中國26日宣布2023年1月8日起取消入境集中隔離後，不少民眾除上網搜尋簽證及出國機票，並前往公安局換發護照等相關證件。圖為北京市公安局的出入境辦證大廳內，28日重現久違的人氣。中央社記者邱國強北京攝 111年12月28日

中國26日宣布2023年1月8日起取消入境集中隔離後，民眾即前往公安局換發護照等相關證件。北京市公安局的出入境辦證大廳，28日重現久違的人氣。中央社記者邱國強北京攝 111年12月28日