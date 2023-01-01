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中國染疫黑數多 缺基礎資料難判致病力重症率

2023/1/1 14:53（1/1 15:11 更新）
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圖為12月15日北京一家醫院發熱門診排隊人潮。（路透社）
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（中央社記者李雅雯上海1日電）中國COVID-19疫情蔓延，但是缺乏貼近情況監測數據資料，評論指出，這使得病毒致病性、染疫重症率無從被判斷，也使民眾容易跟著謠言集體恐慌，於是湧入醫院、加劇醫療擠兌。

中國新聞週刊2022年12月31日刊文指出，中國疾病預防控制中心發布每日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資訊，官方數據卻和民眾感受落差很大，主要原因在於快篩陽性感染者沒有納入國家確診統計資料。

文內引述醫師意見表示，醫院目前只上報核酸檢測陽性感染者，快篩陽性感染者按現有診療方案不屬於「確診」，因此也無法透過中疾控網路系統上報；在「非必要不做核酸」口號下，醫院只要求就診者做快篩、不做核酸檢測。

各地上報確診人數來源只來自醫院，不同於國外更多確診人數是來自養老院、學校等重點場所定期檢測資料；重點人群的監測應該是醫院確診人數資料外的重要補充。

文章評論，中國疫情缺乏接近全貌數據資料，直接影響人們無法準確地判斷病毒致病性、無症狀感染者和重症比率有多少，數據的缺乏滋長了謠言，謠言誘發恐慌，於是民眾一窩蜂地湧向醫院，加劇醫療擠兌。

文章提到，相較於美國、德國、新加坡等國，中國數據一直未納入每日新增染疫住院人數，其中有多少人需要進入加護病房（ICU）、需要吸氧占比有多大、多少是有基礎疾病老年人、疫苗接種情況如何；這些數據關乎醫療系統是否面臨擠兌問題。

文章強調，疫情數據監測的意義不僅在於監測感染規模，更重要的是為了讓醫院提前做好準備，這些準備包括重症監護床位、呼吸機、抗病毒藥物、接受過ICU培訓的醫護人力等。

國家衛健委在2022年12月25日宣布不再發布每日疫情資訊，相關資料改由中國疾病預防控制中心刊載於官網。

中國疾病預防控制中心最新統計資料顯示，截至12月31日24時，現有COVID-19確診病例6萬6298例，其中重症病例2718例；累計死亡病例5249例，累計確診病例43萬5472例。（編輯：唐佩君）1120101

#中國
#COVID-19
#中國疾病預防控制中心
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