紐時：北京醫師疑被施壓 開死亡證明迴避染疫

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（中央社台北31日電）據中國國家衛健委分類，染疫導致肺炎及呼吸衰竭的病故才算染疫死，不過「紐約時報」說，北京的醫師透露，他們如今卻被要求，連開死亡證明都要盡量避免提及因染疫造成呼吸衰竭而喪命。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強20日表示，中國國家衛健委明確分類，染疫死必須是因罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致肺炎及呼吸衰竭死亡才算數，其他如心腦血管疾病、心梗等導致的病故都不算。

不過紐約時報（The New York Times）30日報導，已有跡象表明，官員正在對醫生和殯儀館施壓，連與病毒相關的呼吸道死亡都不要分類。

報導指出，北京某私立醫院的醫生說，近來他和同事在醫院桌上發現一張便條，要求他們「盡量不要寫重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭」為主要死因。紐約時報查看了這張紙條。

這名醫生說，不清楚這則便條是醫院內部還是政府官員發的。紐時另指出，當前中國社群媒體廣傳著類似對醫師的告誡，也就是不要在死亡證明「隨意填寫新冠」。

報導指出，科學家通常以染疫死亡數視為可靠指標，界定疫情的潛在規模，但來自中國政府的數據不可信，因據官方統計，12月1日以來中國染疫死僅12例，完全不同於中國當前醫院人滿為患和火葬場不堪負荷的現況。

報導說，科學家正篩選各管道的消息來源，以因應可能的災難性後果，除非採取新的預防措施，否則若干最壞情況的預估顯示，未來4個月，中國染疫死的人數可能相當於美國整個3年疫情期間的規模。

至於近日網傳衛健委的會議紀要，12月1日至20日中國累計染疫已達2.48億人，占總人口17.56%，報導說，若干科學家分析，如此龐大數據顯示，中國若非數月來一直壓制數據，要不然就是試圖使疫情看來已達頂峰。

美國華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（IHME）主任莫瑞（Christopher Murray）說：「要麼他們知道一些我們不知道的事情，要麼他們是在試圖說，最糟糕的時候已經過去了。」

他表示：「目前我懷疑是後者。」也就是中國試圖使最糟糕時期看來已經過去，並說中國似乎不太可能在幾個月的時間裡偽造數據而不引發質疑。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111231