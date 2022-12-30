WHO：中國缺乏疫情資訊 可理解數國祭篩檢措施保護人民

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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）中國將於2023年1月8日開放公民出境旅行，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天說，鑒於缺乏中國COVID-19疫情相關資訊，「可以理解」部分國家針對中國旅客實施限制措施。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲中國提供更多國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資訊。

中國政府在病例增加的情況下取消出境旅行限制，美國等數國因此針對來自中國的旅客實施篩檢措施。歐洲聯盟（EU）衛生機關則表示，歐盟目前不採取這類措施。

譚德塞在推特發文說：「世衛組織需要更詳盡的資訊，以便做出中國境內COVID-19疫情的全面風險評估。」

「沒有中國釋出的綜合資訊，可以理解全球一些國家採取他們認為或許能保護人民的行動。」

「我們仍關切不斷變化的情勢，並持續鼓勵中國追蹤COVID-19病毒，替風險最高的群體施打疫苗。我們持續為臨床照護和保障醫療系統提供支援。」

中國先前實施嚴格防疫規範，大致控制住疫情擴散，卻造成經濟損失，並於11月下旬引發大規模群眾抗議。北京當局決定取消許多防疫規定後，感染率激增，各地醫院病患爆滿。

中國本週宣布將取消強制入境隔離措施，促使許多中國人開始規劃海外旅行。

譚德塞12月21日告訴記者，世衛組織關切中國重症通報增加的現象。他呼籲中方提供有關病情嚴重程度、住院和加護需求的詳細資料。

中國國家衛生健康委員會上週宣布不再每天公布官方染疫死亡統計數據。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111230