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中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022/12/29 08:18（12/29 08:39 更新）
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義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客COVID-19採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透社）
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客COVID-19採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透社）
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（中央社羅馬28日綜合外電報導）義大利衛生當局今天表示，近期兩架從中國飛抵米蘭（Milan）的班機，有幾乎半數的乘客COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢呈陽性。

綜合「國會山莊報」（The Hill）及法新社報導，其中一架飛抵米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）的班機，約38%的乘客COVID-19篩檢呈陽性；另一架則有約52%的人染疫。

義大利衛生部長今天表示，鑒於中國COVID-19確診病例飆升，義大利將開始對所有來自中國的入境人士進行強制性採檢並對新變異株檢測進行基因定序。

義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）說：「為確保得以監控並偵查出可能的病毒變異株、保護義國人民，這個措施有其必要。」

中國在鬆綁重創經濟、引發全國抗議的嚴苛封控防疫措施之後，COVID-19確診病例在境內節節攀升。

米蘭所在的義大利北部倫巴底大區（Lombardy）昨天開始篩檢措施，比全國早了一天實施。

倫巴底大區是新型冠狀病毒2020年初入侵歐洲時，第一個實施封城的地區。義大利外交部表示，當地對從中國抵達米蘭馬爾片薩機場的旅客進行篩檢的措施，將至少持續到1月30日。

近幾天在馬爾片薩機場收集的拭子樣本，已由衛生部進行分析，以協助鑑識新的變異株。

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，除了義大利，包括日本、印度、韓國、台灣以及馬來西亞等國也已著手類似規定；美國今天同樣宣布，所有自中國搭機抵美的旅客，一律須出示搭機前2日內的陰性證明。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111229

#中國
#義大利
#COVID-19
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