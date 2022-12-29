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防新變種入侵 美要求中港澳旅客搭機前2日篩檢

2022/12/29 05:34
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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，為防範新變種入侵，加上考量中國疫情資訊欠缺且不透明，5日起來自中港澳旅客一律須出示搭機前2日內陰性證明。

為因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，美國CDC今天下午宣布，自美東時間1月5日凌晨0時1分起，所有來自中國、香港或澳門的2歲以上旅客，皆須出示搭機前2日內陰性篩檢證明。

CDC指出，篩檢規定不分國籍或COVID-19疫苗接種情況，採納篩檢方式包括PCR或遠端醫療服務下進行的家用抗原快篩。

除直飛班機，CDC表示，透過第3國中轉與過境美國的旅客同樣須遵守篩檢新規；另外，過去10天內曾到過中國並於仁川國際機場、多倫多皮爾森國際機場或溫哥華國際機場轉機的旅客，也須在搭機前2日內篩檢。

針對過去10天以上曾篩檢陽性的旅客，CDC說，這些旅客可改出示康復證明。

CDC指出，美國之所以針對來自中港澳旅客實施搭機前篩檢規定，是為了在中國疫情高峰期間，減緩美國疫情傳播，加上中國欠缺足夠且透明的流行病學與病毒基因定序數據，這些數據在有效監控病例數激增與降低新變種入侵機率上，扮演至關重要角色。（編輯：陳正健）1111229

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