更多編輯台推薦新聞：
作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎
文化

作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國停發中國入境短簽 駐中使領館逾6成人感染
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

韓國停發中國入境短簽 駐中使領館逾6成人感染

2022/12/31 12:57（12/31 13:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國政府30日宣布，駐中使領館明年1月2至31日停發赴韓短期簽證。圖為30日韓國仁川機場旅客經過篩檢站。（韓聯社）
韓國政府30日宣布，駐中使領館明年1月2至31日停發赴韓短期簽證。圖為30日韓國仁川機場旅客經過篩檢站。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京31日電）韓聯社報導，在中國疫情大幅蔓延下，近2週來韓國駐中10個使領館約380名韓籍人員已有240多人感染。同時，韓國政府30日宣布，駐中使領館明年1月2至31日停發赴韓短期簽證。

根據報導，韓國外交部官員說，染疫的240多名韓籍使領館人員中，目前尚未出現重症患者，且超過210人已經康復並重新上班。

報導指出，同樣因為COVID-19疫情大幅蔓延，韓方作出上述停發短期簽證的宣布，且停發時將根據情況有可能延長。但有外交、公務、必要商務需求和人道主義事由等情況則除外。

根據報導，韓國政府同時決定，暫停從中國起飛的航空增班計劃。目前從中國飛往韓國的班機數量，僅為COVID-19疫情前的5%，且統一降落在仁川機場，以便防疫作業。

韓國政府並宣布，自2023年1月2日至2月28日，從中國入境並在韓國短期停留人員，須在入境後立即接受PCR檢測，並在規定場所等待檢測結果。至於自中國入境的韓籍和長期居留人員，須在入境後1天內在居住地轄區衛生站接受檢測，事後須在住所等待檢測結果。

同時，自2023年1月5日起，自中國搭機入境韓國的所有人員，都須提交起飛前48小時內核酸陰性證明，或起飛前24小時進行的抗原（快篩）檢測陰性證明。

報導提到，面對中國疫情爆發後向國外蔓延的掃藥潮，韓國食品醫藥品安全處計劃下週召開公共衛生危機應對委員會會議，敲定感冒藥品限購的實施方式，包括限購數量、對象、期間，並對入出境、郵寄挾帶感冒藥或大量囤積加強打擊力度，依法處罰。（編輯：周慧盈）1111231

#韓國
#中國
#COVID-19
延伸閱讀
韓國宣布中國旅客入境前後都須採檢 限制簽證發放中國疫情資訊不透明 英格蘭明年1/5起實施入境管制路透：中國確診病例增 美考慮採檢飛機廢水樣本
COVID-19
中國疫情惡化 瑞士不計劃加強對中國旅客入境管制多國加強中國旅客入境檢疫 世衛與歐盟不同調
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
紐時：北京醫師疑被施壓 開死亡證明迴避染疫