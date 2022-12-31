韓國停發中國入境短簽 駐中使領館逾6成人感染

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（中央社記者邱國強北京31日電）韓聯社報導，在中國疫情大幅蔓延下，近2週來韓國駐中10個使領館約380名韓籍人員已有240多人感染。同時，韓國政府30日宣布，駐中使領館明年1月2至31日停發赴韓短期簽證。

根據報導，韓國外交部官員說，染疫的240多名韓籍使領館人員中，目前尚未出現重症患者，且超過210人已經康復並重新上班。

報導指出，同樣因為COVID-19疫情大幅蔓延，韓方作出上述停發短期簽證的宣布，且停發時將根據情況有可能延長。但有外交、公務、必要商務需求和人道主義事由等情況則除外。

根據報導，韓國政府同時決定，暫停從中國起飛的航空增班計劃。目前從中國飛往韓國的班機數量，僅為COVID-19疫情前的5%，且統一降落在仁川機場，以便防疫作業。

韓國政府並宣布，自2023年1月2日至2月28日，從中國入境並在韓國短期停留人員，須在入境後立即接受PCR檢測，並在規定場所等待檢測結果。至於自中國入境的韓籍和長期居留人員，須在入境後1天內在居住地轄區衛生站接受檢測，事後須在住所等待檢測結果。

同時，自2023年1月5日起，自中國搭機入境韓國的所有人員，都須提交起飛前48小時內核酸陰性證明，或起飛前24小時進行的抗原（快篩）檢測陰性證明。

報導提到，面對中國疫情爆發後向國外蔓延的掃藥潮，韓國食品醫藥品安全處計劃下週召開公共衛生危機應對委員會會議，敲定感冒藥品限購的實施方式，包括限購數量、對象、期間，並對入出境、郵寄挾帶感冒藥或大量囤積加強打擊力度，依法處罰。（編輯：周慧盈）1111231