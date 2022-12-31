疫情下的中國農村 90歲獨居老人步行2小時買藥

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（中央社台北31日電）疫情正肆虐中國農村，衝擊獨居老人的生命。陸媒新京報近日走訪西南某縣農村，發現一位90歲的獨居老人染疫後，步行兩小時去鄉上買藥；生病只熬了稀飯，靠月領低保人民幣120元過活。

新京報「出圈」欄目30日推出首席記者許研敏探訪他老家（四川樂山）農村的影音報導，在中國大陸引發廣大迴響，許多網友看過後表示難過心酸。

許研敏的家人包括他自己幾乎都已染疫。影片顯示，他的老家診所、藥房前所未見地排起長長人龍。

許研敏探訪疫情肆虐下的一個農村，許多人出現症狀，全都咳嗽、感冒、流鼻涕。當地幾位老人說，生產隊裡基本上全部遭（病）了。當被問及兒女有沒有回來照顧，一位婆婆說：「兒女都在外面，今年錢又不好掙，你喊他回來照顧你有什麼意思嘛！」

許研敏驅車途中看到一位老奶奶獨自走在路上，問她曉不曉得「新冠」？老奶奶說不曉得，家裡平時就她和老伴兩人，家裡沒有藥，要是生病只有在彭二娃（鄉村醫生）那裡看病。

一名鄉村醫生告訴許研敏，他染疫兩天吃藥好了，這裡疫情高峰基本已過了，但面臨缺藥，醫藥公司都沒有藥，平時存的藥也少，最缺基本的解熱止痛還有抗病毒的藥。

醫生出示一罐快要見底的對乙醯氨基酚（退燒藥），表示剩下的只夠五六個人用，吃完就沒了也買不到了，只能再等等看有沒有貨。他還出示手機購藥系統，顯示連體溫計都缺貨。

缺藥是目前中國農村的普遍現象。一位82歲老婆婆說，她剛染疫過10天，出現頭痛等症狀，沒有吃藥，而是靠別人整的偏方，「砂糖、蔥、蒜還有生薑、柑皮熬來吃」。

許研敏走訪90歲獨居老人李婆婆的家，她說不曉得「新冠」，最近生病了，有流鼻涕、發燒，還有一身軟，遭了十多天了，才去弄藥回來吃。

李婆婆弄到的是一包感冒沖劑，去鄉上買的，自己走路要一個多小時才會到，「我早上八點就開始走的，這會可能得十點多吧」。

李婆婆說，自己平時吃的藥沒斷過，高血壓、腿痛藥，什麼病都有。她都90歲了，孩子在外面打工還沒有回來，兒子在雲南，孫兒在深圳，都隔幾千里路，「要是鄉上整（治病）不了，死了就算了」。

許研敏看到李婆婆只熬了一鍋稀飯，老人說，昨晚到現在都沒吃飯，不想吃，就喝點水。問她沒有弄菜吃，老人說「有啥菜阿，蓮花白（甘藍）就在地裡，不做什麼菜，就那樣吃了吧」。

當被問到生活來源，李婆婆說，就靠老年保（低保，最低生活保障），政府照顧，一個月人民幣120元（約新台幣530元），夠用，取來就買米吃，「買米是夠的，菜嘛，吃不吃都無所謂，吃就自己種一點」。藥錢還是從這裡面花，不夠的國家會免一點。

許研敏最後說，看來李奶奶的症狀還沒有完全好，但她似乎並不十分在意，和許多人想像中不同，這疫情蔓延到鄉村，沒有引起看起來激烈的狀況，甚至在不少留守老人眼中，這可能不算什麼事。

他下了最後的結論：「畢竟，比起生活本身，一場感冒實在無足輕重。至於這感冒是否會帶來凶險，人們不得而知，他們恐怕也無力顧及。」

根據中國民政部的數據，截至2021年底，中國大陸60歲及以上老年人口達2.67億。據調查，其中獨居老年人占比超過一半，部分大城市和農村地區比例甚至超過70%。疫情肆虐又缺醫少藥下，正衝擊獨居老人的生命。（編輯：楊昇儒）1111231