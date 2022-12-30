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韓國宣布中國旅客入境前後都須採檢 限制簽證發放

2022/12/30 11:29（12/30 11:58 更新）
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韓國政府宣布，明年1月2日起中國旅客搭機前、入境後都必須採檢。圖為仁川國際機場。（圖取自facebook.com/incheonairport）
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（中央社台北30日電）中國疫情飆升，韓國政府今天宣布將自明年1月2日起限制增開中國航班及駐中使館簽證核發作業，來自中國旅客搭機前、入境後都必須採檢。

韓聯社報導，韓國國務總理韓德洙今天上午主持中央災難安全對策本部會議時，做上述表示，希望藉此防範中國疫情波及韓國。

根據強化防疫方案，2023年1月2日至31日間，韓國駐中使館將暫停核發短期簽證，僅開放基於外交、公務、必要商務及人道事由申請。

從中國入境韓國的航班將維持現行水準，約為疫情前的5%，暫緩增開航班；並取消入境金海、大邱、濟州機場，統一從仁川機場入境。

至2023年2月28日為止，來自中國旅客都必須在搭機前、入境後，各做一次篩檢。1月2日起，來自中國的外籍旅客必須在機場等待PCR結果，韓國籍或持有長期居留簽證者則須在入境一天內至住家附近衛生所採檢，結果出爐前須在家中隔離。

入境前篩檢規定則從1月5日起實施，旅客必須出示搭機前48小時內的PCR結果，或24小時內的抗原檢測結果。（編輯：高照芬）1111230

#中國
#韓國
#採檢
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