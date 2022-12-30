中國解封 英國暫不實施入境採檢等管制

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（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）中國明年1月8日正式開放國境。有鑑於中國疫情數據不透明，且確診人數在防疫政策鬆綁後有上升趨勢，美國、日本等國近日宣布對來自中國的旅客實施入境篩檢等管制措施，但英國政府目前未跟進。

衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）今天與英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）及英國健康安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）執行長哈里斯（Jenny Harries）等專家會晤，討論英國是否該跟進美、日等國。

專家認為，英國境內累積超過100萬人確診或曾經感染、已形成免疫力，且疫苗覆蓋率及防護力高，目前也沒有跡象顯示出現危險的新變異株，針對來自中國的入境旅客實施防疫限制因此意義不大、對英國整體疫情的影響有限。

衛生副大臣昆斯（Will Quince）指出，風險評估首要考量因素之一是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株，但目前沒有證據顯示，中國境內存在任何未曾於英國流行的變異株。

不過，昆斯強調，英國政府極嚴肅看待中國確診數上升，將持續檢討相關邊境管理與防疫政策。

首相蘇納克（Rishi Sunak）在2020年至今年7月擔任財相期間曾反對「封城」等「過度嚴厲」的防疫措施，理由包括恐對經濟活動造成負面衝擊。巴克雷曾在2020至2021年擔任財政部首席秘書，立場與蘇納克相近。

但執政黨保守黨內部有不同意見。國會衛生與社會照護委員會主席布萊恩（Steve Brine）說，民眾恐怕會認為政府未自長達近3年的疫情學到教訓；經驗顯示，反應過度總比反應不足好。他預測，英國終究要跟進美、日等國政策。

他接受廣播電台Times Radio採訪時說，許多中國公民想造訪英國，但他們施打的疫苗品質不佳，來到英國往往生病，全面開放入境勢必給已十分吃緊的英國國民保健署（NHS）造成更大壓力。

然而，他也提到，一旦對中國實施入境限制，官員可能有壓力必須對其他疫情數據同樣品質不佳的國家比照辦理，「我相信蘇納克會為國家作出正確決定」。

中國至今僅准許民眾施打防護力較西方疫苗差的國產疫苗。

曾任衛生部官員、同為保守黨籍的上議院議員貝特爾男爵（Lord Bethell）告訴英國廣播公司電台BBC Radio 4，義大利要求入境採檢，以利研究是否可能出現新變異株並評估對國內公衛系統可能造成的影響，「這是合理的做法，值得英國政府認真考慮」。他並提到，部分中國旅客出國就是為了在西方國家尋求醫療協助。

儘管未來有可能改變，英國現階段的政策與歐洲聯盟（EU）相近。歐盟同樣認為，尚未有充分的公衛理由對自中國入境的旅客實施防疫限制。義大利是唯一例外。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，歐盟將保持警戒，必要時將採取緊急應變措施、實施相關入境限制。

英國「金融時報」（Financial Times）近日報導，根據外流的中國衛生單位高層內部評估資料，在政府放棄「清零」鐵腕防疫政策後，本月1日至20日期間，中國境內新增確診人數恐達2億5000萬人，約為總人口18%。（編輯：高照芬）1111230