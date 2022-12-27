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中國疫情傳播快 14億人口未來數月估半數將染疫

2022/12/27 23:57
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（中央社北京27日綜合外電報導）分析家指出，根據中國政府本月稍早放鬆清零政策後的趨勢判斷，中國14億人口在未來數月將有半數感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

日本「朝日新聞」英文網站報導，中國政府14日開始不再公布包括無症狀感染者在內的新增確診病例數，理由是許多確診者迴避核酸檢測，以致無法確定人數。

這使衛生當局公布的病例數字遠低於實際病例。然而據信與中國政府一項會議有關的一份內部文件在網路洩露，內容顯示12月1日至20日的新增病例達2億4800萬起，占中國人口18%。

若是維持這樣的傳播速度，那麼此刻新增病例應已超過3億起。

中國政府官員表示，中國已接種兩劑疫苗者占總人口90%以上。不過專精臨床病毒學的東京北里大學（Kitasato University）特聘教授中山哲夫，質疑中國所製疫苗的防護力。

他說：「他們的疫苗是以疫期爆初期武漢原始病毒株製成，沒有對抗Omicron變異株的效力，而Omicron目前是中國的主流毒株。」

有些報導指出，中國施打的疫苗在防止病患出現重症和死亡方面的效力，不如在美國和歐洲施打的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

香港大學公共衛生學院教授高本恩(Ben Cowling）指出，中國目前病毒傳播的速度超越了疫情爆發以來的任何時候與任何地區。

他預測，在不久之後，中國半數人口都將染疫。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111227

#中國
#高本恩
#中山哲夫
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