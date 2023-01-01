日本機場檢疫陽性爆增 92人染疫其中90人具中國旅遊史

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省昨天公布，在日本機場檢疫確認92人感染COVID-19，較前一天的4人大幅增加，主因12月30日開始普篩從中國本土入境人士，染疫92人中有90人具中國旅遊史。

日本讀賣新聞、日本電視台、時事通信社報導，這92例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者都是2022年12月30日抵達日本成田等機場的旅客，其中90人具中國旅遊史，有13人出現咳嗽或發燒等症狀，另外77人無症狀。

從2022年10月中旬以來，日本機場檢疫每天驗出陽性患者幾乎不到10例，但到了當年底卻快速增加。

日本政府為因應中國疫情急速擴大，從2022年12月30日起要求中國本土入境日本及具7天內中國本土旅遊史的旅客全數快篩，強化邊境管控措施。

日本全境昨天共新增10萬6412例確診病例及256例死亡病例，重症患者人數較前一天增加14人，總數為588人。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120101