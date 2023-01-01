澳洲防疫政策轉彎 中國入境旅客須持陰性證明

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（中央社雪梨1日綜合外電報導）澳洲將跟進美國和其他國家，要求來自中國的旅客抵達前必須出示COVID-19陰性採檢證明，理由是澳洲無法自北京當局取得中國這波疫情的「完整資訊」。

法新社報導，衛生部長巴特勒（Mark Butler）今天表示，這項規定將於1月5日生效，目的在於「保護澳洲免受潛在新變異病毒侵襲的風險」，以及「掌握中國疫情迅速發展情勢」。

儘管超過97%的澳洲成年人都接種了至少一劑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但坎培拉當局擔心，北京當局沒有適當分享確診病例數量或目前傳播的變異株細節。

中國鬆綁COVID-19防疫限制後病例激增，澳洲日前並未跟進美國、日本等國的行列，對中國入境的旅客恢復實施強制篩檢措施。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上個月29日表示，會聽取衛生專家的適當建議。「我們會持續觀察情況，持續觀察COVID-19在澳洲及世界各地的影響。」

路透社報導，澳洲與美國、英國與加拿大相同，對中國出境旅客的新措施都是1月5日生效。

其他對中國出境旅客祭出類似防疫規範的還包括法國、印度、日本、義大利、西班牙、馬來西亞、台灣、韓國以及摩洛哥。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120101