中國航班乘客加強檢疫專案上路 旅客肯定政府措施

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中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫專案1日上路，自中國（不含港澳）來台旅客抵達桃園國際機場後，已完成入境檢疫系統健康申報者，可直接進行唾液檢體PCR檢測，未完成申報作業者，則先引導使用入境檢疫自助申報機完成申報後，再進行採檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫專案今天上路，首架班機在上午抵達台灣，旅客對於政府措施都表示肯定，且認為採檢速度很快，願意配合相關作業。

因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情激升及台商春節返鄉潮，中央流行疫情指揮中心宣布，從1月1日零時至1月31日期間，加強自中國（不含港澳）來台旅客檢疫，搭乘來自中國地區航班旅客，抵達桃園機場時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測後，再依正常流程入境。

首架抵達桃園機場的中國地區航班，為廈門航空MF887班機，班機在9時43分降落並停靠在D9停機坪，機上84名乘客依序下機，已完成入境檢疫系統健康申報者，可直接進行唾液檢體PCR檢測，未完成申報作業者，則先引導使用入境檢疫自助申報機完成申報後，再進行採檢。

自廈門返台的胡先生表示，對政府加強自中國來台旅客檢疫予以肯定，前一陣子廈門地區的民眾都不敢出門，但目前疫情已經趨於穩定，回到台灣進行唾液檢體PCR檢測令人感到安心，且採檢速度很快，回家後也會配合進行7天自主防疫規定。

另外，羅姓民眾表示，因為常出國，所以經常進行採檢動作，他覺得政府的措施很好也不會感到不方便，會返家等待採檢結果出爐，他說，中國大陸目前疫情嚴重，搭機前必須出示48小時內核酸檢測陰性證明。

桃園國際機場公司指出，配合加強檢疫專案，期間從中國大陸返台航班將集中於D7至D9登機門處理，同時將入境通廊D7至D10當作入境採檢專用空間，並設置20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處與休息區等空間，同時設置多台入境檢疫自助申報機，以加速通關作業。（編輯：方沛清）1120101

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中央流行疫情指揮中心加強自中國來台旅客檢疫專案1日上路，首架抵達桃園國際機場的中國地區航班，為廈門航空MF887班機，班機在9時43分降落並停靠在D9停機坪，機上84名乘客依序下機報到並進行採檢作業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日