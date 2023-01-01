中國入境旅客機場採檢首日逾500人 2日公布結果

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自中國（不含港澳）來台旅客抵達桃園國際機場後，已完成入境檢疫系統健康申報者，可直接進行唾液檢體PCR檢測。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）因應中國疫情升溫，今天零時起，加強自中國來台旅客唾液PCR採檢。指揮中心發言人莊人祥說，新制首日共7航班、500多人入境，採檢流程順利，若有陽性個案結果最快明天報告。

自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，今天預計採檢自中國4個直航航線返台人數為500多人，上午僅有1個航班抵台，機上84名旅客大約在9時50分下機，最後一名旅客完成採檢時間為10時20分，整體流程耗時約30分鐘。

莊人祥說明，中國入境旅客機場採檢首日，流程還算順利，但有少數旅客在填寫入境表單遇到問題，如無法順利接收到簡訊，需要現場人員協助，仍須優化相關流程；下午還有6個航班會陸續抵達，若有陽性個案，最快明天報告。

日本政府厚生勞動省昨天公布，在日本機場檢疫確認92人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），較前一天的4人大幅增加，主因去年12月30日開始普篩從中國本土入境人士，染疫92人中有90人具中國旅遊史。

有媒體問及，若中國入境者陽性率大，台灣邊境是否進一步管制。莊人祥重申，「這是不一樣的狀況」，日本因為有開放觀光客，才會出現中國入境者大增，但台灣沒有開放中國觀光客，僅有具有居留證人士可來台，不可能對台灣民眾進行入境限制。

COVID-19本土單週疫情較前一週增幅突破4成，農曆春節將近，莊人祥預估，國內Omicron第3波疫情高峰可能會從原預估的2月初略為提前至1月底，大約在春節過後的1月28日當週進入高峰，高峰單日新增人數可能會落在4萬例；另外，預期春節民眾通報意願低，過年當週疫情走向可能微幅下降。（編輯：管中維）1120101