無視北京抗議 法國續對中國旅客實施COVID-19篩檢

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天宣布，儘管北京當局已提出抗議，法國仍將繼續針對來自中國的旅客進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢。

法新社報導，被問及中方反應時，柏納告訴法國新聞台（franceinfo）：「我認為，我們正透過要求進行篩檢，履行保護法國人民的職責。」

她強調：「與此同時，我們遵守世界衛生組織（WHO）的規範。我們也將會繼續這樣做。」

從1月1日開始，所有從中國入境法國的旅客皆須配戴口罩，並準備在抵達時接受隨機檢測。

自5日起，來自中國的所有旅客都必須出示起飛前48小時內進行的PCR或抗原快篩陰性證明。

柏納說：「我們的目標就是追蹤病毒的演化，這就是我們自2日以來一直在做的事情，所有科學家都同意這點。」

歐盟國家訂於本週討論針對中國的檢疫聯合政策。目前法國、義大利和英國已宣布對自中國入境旅客進行篩檢，而德國等其他國家則沒有相關限制。（譯者：施施/核稿：林治平）1120103