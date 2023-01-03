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防新變異株傳入 比利時將驗中國入境航班廢水

2023/1/3 08:53（1/3 09:12 更新）
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圖為2021年旅客入境布魯塞爾機場後，進行COVID-19篩檢。（路透社）
圖為2021年旅客入境布魯塞爾機場後，進行COVID-19篩檢。（路透社）
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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）比利時政府今天宣布，在中國的COVID-19確診病例攀升之際，比利時將採取新措施防堵新型冠狀病毒擴散，將檢測從中國飛來的航班廢水，以追蹤是否有新的COVID-19變異株。

比利時國家衛生研究院（Sciensano）病毒學家范胡克（Steven Van Gucht）告訴路透社：「這將會是額外的監測目標，以驗證我們從中國取得的資料是否精確。」

他說，比利時知道一些感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的乘客在搭機期間可能不會使用廁所，因此這項新措施「不是為了追蹤乘客，而是為了獨立追蹤中國的疫情」。

來自中國的旅客若在入境7天後出現症狀，比利時也會要求他們自行檢測是否染疫，但不會強制實施這項措施。

比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）在宣布新措施的記者會上說，歐洲聯盟（EU）必須研擬政策因應中國COVID-19確診病例攀升。

歐盟衛生官員4日將舉行會談，商討協調一致的對策。

北京當局解除「清零」政策後，中國境內的疫情蔓延，全球各地的有關當局陸續祭出或考慮對來自中國的旅客實施管制措施，包括強制檢測COVID-19。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120103

#中國
#比利時
#COVID-19
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