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中國來台旅客採檢 學者估陽性率最高值35%

2023/1/2 16:11（1/2 16:53 更新）
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圖為桃園機場入境檢疫自助申報機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北2日電）中國來台旅客唾液PCR採檢，首日陽性率27.8%。台大公衛學院教授陳秀熙今天說，數據在預期範圍內，反映中國疫情基本族群陽性率，估台灣未來檢出中國入境陽性率最高值35%。

自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

中央流行疫情指揮中心分析，檢驗首日陽性率27.8%，是高、是低無法直接判斷，需持續觀察。

陳秀熙接受媒體聯訪時表示，這樣的數據屬於預期範圍之內，中國現階段流行病毒株為BA.5及BF.7，雖然傳播率比BA.2更強，當時台灣BA.2陽性率約為20%左右。

陳秀熙進一步解釋，台灣機場對中國入境者的檢驗陽性率無法和其他國家比較，因為從中國回台旅客幾乎都是本國籍人士，台商防疫措施會比較謹慎，入境檢出陽性率正好反映中國社區的基本族群陽性率，預估未來入境陽性率大約會介於20%至35%。

陳秀熙指出，義大利檢出中國入境者陽性率42%，主要是因為當地入境者都是中國籍民眾，出國理由多是擔心中國醫療量能不足，所以提前、暫時離開中國，是染疫機率相對較高的族群，入境陽性率才會是台灣的1.5至2倍。

中國日前宣布，1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」且防疫鬆綁。陳秀熙認為，中國的開放會加速疫情傳播，原預估3月底才會結束的疫情，可能提前至農曆春節之後、2月底流行就會告一段落，若屆時沒有出現新變種病毒，世界衛生組織可能就會考慮將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級。（編輯：管中維）1120102

#中國
#陳秀熙
#台灣
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