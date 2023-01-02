美國學者評中共：靠輝煌歷史治國終將無以為繼

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（中央社台北2日電）研究當代東亞和國際史的美國學者文安立說，中共藉由強調中國昔日的輝煌尋求統治合法性，但此舉反凸顯這個政權對於未來何去何從沒有方向感，而且不會產生太多長期的力量。

美國之音（VOA）今天報導，文安立（Odd Arne Westad）是美國耶魯大學講座教授，專精於20世紀亞洲和全球歷史，包括冷戰史、中俄關係、國共內戰、中共黨史、以及現代中國經濟改革對全球經濟影響，已先後出版17本著作，曾在中國北大與清大授課。

他分析當今中共領導人習近平統治的中國，特別強調愛國主義教育，回顧往日的輝煌，繼續闡述受西方列強欺壓的百年屈辱，文安立分析，主要原因在於復活某種輝煌的過去賦予這個政權統治合法性。

他說，中共政權取得統治合法性非透過選舉取得民意支持，而是藉由非常狹隘並轉化成民族主義的帝國思想，以建構比其他國家更強大的地位，而擺脫這種思想轉而關注國計民生，則是中共的最大挑戰之一。

文安立指出，偏偏中共把自己與它的管理等同於中華民族和統治，這就導致非常有問題的民族主義形式，在許多方面，這種民族主義帶有天然對外部世界的侵略性，這就是當前中國民族主義的問題所在。

他說，中國在某種程度上仍是個帝國，中共內部的領導層不認為應使中國成為替每個公民取得更多成就的正常國家，而是要成為在世界上佔有特殊地位的國家，這就是帝國遺風。

文安立表示，即因如此，藉由回顧歷史顯示過去受外國帝國主義屈辱的情況很糟，並不忘強調，中華帝國時期是個偉大時期。

他說，但此舉無法顯示中共政權的強大反凸顯虛弱，更顯示他們自己對於未來何去何從沒了方向，不得不美化過去替現在的政權提供正當性。

文安立指出，今天多數國家已擺脫帝國野心並且更關注民眾福祉，西班牙、葡萄牙、英國等都是如此，所以當中國不是參與式民主國家，很難擺脫必須復辟輝煌過去的想法，因為這賦予中共政權合法性。

他說，藉過去的輝煌尋求統治合法性，可短暫有助於政權但不會產生太多長期的力量，好比疫情期間中國爆發的抗議潮，當民眾認為政府沒有為他們的利益努力，一切就無濟於事了。

文安立表示，所以這就是中共當前領導層面臨的困境，因為他們很難就目前的外交、國內或經濟政策的發展方向，找到理由證明他們宣稱擁有絕對統治的正當性，而這其中部分原因是他們自己造成的。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120102