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四川對70萬人調查 整體感染發病已超過8成

2023/1/2 16:23（1/2 16:41 更新）
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（中央社台北2日電）中國已有10餘省以問卷調查方式收集當地COVID-19感染狀況。其中，對逾70萬四川居民的調查顯示，整體感染發病已超過8成，據判斷已過了感染高峰，正處於防重症及降低病死率的關鍵時期。

綜合陸媒封面新聞和每日經濟新聞報導，四川省疾病預防控制中心黨委書記唐雪峰去年12月29日在央視節目「新聞1+1」上表示，四川分別在12月17日到19日以及25日到28日兩次完成了網路的問卷調查，分別有48萬人和23萬多人參加調查。四川省常住人口約有8300萬人。

他說，根據調查結果綜合研判，四川省居民的整體感染發病已超過8成，全省感染發病的高峰應該已經過了，當前正處於防重症降病亡的關鍵時期。春節前後由於返鄉和返工潮，疫情可能會出現小幅反彈。

他坦言，參加調查的農村居民比較少。農村地區醫療資源相對薄弱，加上元旦春節期間，大量的城市人群會返鄉，擔心會出現以農村為主的疫情高峰，帶來重症和病亡。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，當前，「小地方」的疫情傳播不像大城市這麼迅猛，但是傳播的持續時間比較長。隨著春節人員的返流，可能會在當地引起一波輸入性高峰。感染率還不高的地區，要盡量減少大規模的人群聚集。

浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘云慶指出，按照病毒的發展規律來看，重症高峰一般會在感染高峰出現的2週到3週後出現。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1120102

#張文宏
#裘云慶
#唐雪峰
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