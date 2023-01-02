柬埔寨盼中國旅客振興經濟 免除任何防疫限制

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（中央社記者陳家倫峴港2日專電）中國8日起將逐步恢復公民出境旅遊，柬埔寨總理洪森今天表示，柬國不會對來自中國的旅客採取任何防疫限制，別的國家要做的話，「那是他們的事情！」

中國當局日前宣布將於1月8日起取消入境核酸檢測與集中隔離，並將逐步恢復公民出境旅遊。憂心中國防疫鬆綁導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復燃，許多國家陸續宣布將對中國入境旅客進行採檢。

柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，洪森今天出席中國優惠貸款興建橘井湄公河大橋開工儀式時表示，不會對中國旅客祭出任何限制；至於不少國家宣布將對來自中國的航班和旅客採取限制措施，「那是他們的事情」。

洪森強調：「歡迎中國遊客來柬旅遊，柬埔寨不會對中國採取入境防疫限制措施。」

他回憶，2020年中國爆發COVID-19疫情之際，他還前往中國訪問，展現柬中兩國「患難與共的情誼」。洪森預測，柬埔寨今年有望接待200萬人次中國旅客，「若中國遊客回流，柬埔寨經濟將快速成長」。（編輯：韋樞）1120102