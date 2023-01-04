日本升級中國客入境管控 1/8起須檢附陰性證明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本共同社今天報導，日本首相岸田文雄今天表明，1月8日起從中國入境日本的旅客必須檢附COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰性證明。

另外，日本目前要求從中國入境或具7天內中國旅遊史的旅客，全數必須在機場接受快篩的作法，未來也將改為進行準確度更高的PCR篩檢等方式。

富士新聞網報導，岸田今天在三重縣伊勢市舉行新年記者會時說，將從1月8日起強化現行對中國入境人士的邊境管控措施。

岸田說，對從中國本土入境人士的病毒檢查，將改成採取更準確的PCR篩檢等方式；對於搭乘中國直航班機入境人士，將要求檢附COVID-19陰性證明書。

日本政府目前實施的是2022年12月27日所公布的「中國限定」邊境管控強化方案，重點包括具7天內中國本土旅遊史的所有旅客，必須在入境日本時接受病毒篩檢；篩檢陽性且有症狀者必須在隔離設施（如飯店）內隔離7天，無症狀者也要隔離5天；針對所有陽性患者實施基因定序等。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120104