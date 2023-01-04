海外移入確診數逾4成來自中國 韓國警戒防堵

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國防疫當局統計，近一週從海外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例高達42%來自中國，占比較去年11月的1.1%大幅提升。保健福祉部部長曹圭鴻今天指示，不可放鬆警戒，須全力防堵中國疫情波及韓國。

根據韓國疾病管理廳資料，去年12月29日至今年1月4日境外移入案例共計587例，其中41.9%從中國入境韓國。據先前統計，來自中國病例在去年11月占整體境外移入僅1.1%，12月中國疫情惡化後提高至17%左右。

觀察增減狀況，在1月2日韓國開始針對來自中國旅客入境採檢後，來自中國境外移入確診數迅速飆升。2日至今新增172例境外移入病例中131例來自中國，占比達76%。2、3日從中國入境韓國旅客共計2189人，若僅看持短期簽證、必須在機場等待採檢結果者，兩天陽性率分別達20%及26%。

韓國政府去年底宣布針對來自中國旅客的防疫規範，自中國各地飛往韓國的所有國籍旅客都必須在搭機前、入境後分別採檢，搭機前採檢規定自7日起將擴大適用來自香港、澳門旅客。

韓國近期除週末採檢人數較少外，單日確診數在6萬到8萬例上下波動，疫情也不容樂觀。韓聯社報導，為避免來自中國病例導致韓國疫情進一步惡化，保健福祉部長曹圭鴻今天在中央防疫對策本部會議，要求不可對防堵中國病例放鬆警戒，並討論強化防疫方案。

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中央防疫對策本部在會後記者會提到，考量中國停止公布疫情統計資料，在資訊不透明的狀況下有必要採取更高強度措施，針對鄰近的香港及澳門地區旅客規範也將持續觀察當地疫情狀況，研議是否追加防疫措施。

不過，針對陸客的新規上路僅3天就傳出確診中國旅客在轉移隔離途中脫逃消息，這名41歲持短期簽證入境的中國旅客3日晚間從隔離旅館脫逃，警方已展開搜索；但這名旅客4日曾短暫現身仁川市中區一家大型賣場外，尚未掌握確切蹤跡，當局目前考慮公開這名旅客長相。（編輯：陳惠珍）1120104