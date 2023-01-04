上海疫情7成民眾感染 退燒藥供貨仍不穩

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上海市COVID-19疫情持續，退燒藥布洛芬、乙醯氨基酚等藥物供貨仍為不穩。上海市一家實體藥房老闆說，布洛芬店內有現貨，不過貨源仍為吃緊，一般感冒藥、咳嗽藥有現貨供應，其在店外貼出相關公告。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月4日

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（中央社記者李雅雯上海4日電）專家推估，上海市已有7成民眾在這波COVID-19疫情被感染；藥房負責人說，退燒藥布洛芬、體溫計等抗疫藥物、用品供貨仍較為吃緊，目前每日進貨量不穩定。

一家連鎖藥房單店負責人告訴中央社，退燒藥布洛芬、乙醯氨基酚等貨源不穩定，必須要看總公司配給量，有每家店單日額度限制，以布洛芬來說，去年12月30日來了20多盒，很快地銷售一空。

他說，若是染疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有發燒情形，也可以選用綜合感冒藥，同樣具備退燒效果；連花清瘟膠囊來了一些貨，現場就可以購買。

另一家藥房老闆說，目前店內有布洛芬現貨，一盒人民幣24元（約新台幣106元），布洛芬貨源仍是較為吃緊，進貨量較不穩定；一般感冒藥、咳嗽藥都有現貨，體溫計缺貨中。

疫情達峰，退燒藥供應仍然不穩。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去年12月29日在人民日報訪問中表示，上海市從12月22日開始到達感染峰值狀態，按照估算，目前感染人數是千萬級別。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真去年12月31日在人民日報訪問中指出，現在上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口70%；這一波無症狀感染者占比需要進一步透過數據統計研判。

因應民眾對於抗疫藥物需求激增，中國國家藥品監督管理局密集批准相關藥物上市。據官網公告，國家藥監局在去年12月30日透過快速審評通道，批准布洛芬混懸液等12個新冠病毒感染對症治療藥物上市；1月3日批准乙醯氨基酚維生素C泡騰片等13個藥物上市。（編輯：張淑伶）1120104