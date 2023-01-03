中國不只買藥難 各級醫院庫存告罄鬧血荒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，以致常備用藥被搶囤而民眾買藥難，如今連各級醫院的血庫也頻告急而鬧血荒，全因疫情嚴峻，原本敲定的各項捐血活動紛紛取消，以致無血可採。

中國媒體中國青年報2日報導，北京市紅十字血液中心主任劉江指出，北京每年需要140噸血液用於臨床醫療，如此約莫需要40萬人次捐血。

他說，天氣寒冷加上染疫人數激增，企業與事業單位和學校團體原本敲定的捐血活動紛紛取消，城市的造血系統「街頭捐血車」更是陷入停擺。

報導指出，多地血庫告急，大城市尤為嚴峻，去年12月中下旬，各地血液中心紛紛發布捐血倡議書呼籲捐血。12月12日，雲南昆明血液中心說，昆明市平均每天需500人捐血，而當前平均每天不足百人。

12月22日，河南省紅十字血液中心相關負責人指出，鄭州市平均每天需要至少700至800人捐血才能滿足臨床需要，目前實際人數不足日常所需的1/10。

12月23日，江蘇省血液中心表示，江蘇省血液中心12月份捐血人次和捐血量與去年同期相比，分別下降57%和54%。12月19日至24日，單日平均採血20餘人，採血量不足50單位，去年同期平均478人，採血量800單位。

12月23日，山東省血液中心受訪指出，目前A型和O型血僅剩3天的用量，近日採血量不足平日的1/10。山東某市血液中心供血科科長透露，受疫情防控政策等因素影響，整體庫存比疫情前減少20%至30%。

北京市通州區中心血站公布的數據，通州區12月15日至12月22日一週的採血人數，較去年同期下降約2/3。

一位上海三甲醫院的輸血科工作人員說，2022年12月以來，血站向各醫院下發限血通知，只供急診搶救用血，門診病人用血需動員家屬捐血。

這名工作人員說，目前醫院血液庫存已連續多天紅色預警，僅夠3天的常規用量。

河南省某地級市血液中心供血科科長受訪表示，目前血液庫存告急的情況近5年來未見，他們曾爭取前往大專院校採血的機會，卻因突發疫情學生趕緊回家隨即喊卡，放寬管制後，有段時間街上根本沒有人。

據這位科長統計，12月17日以來，當地每日捐血人數最少時只有10多人。滿足全市的臨床用血需求，捐血人數要達到180人，即約20個治療量的血小板，350個單位的紅細胞，但12月17日以來，連著幾天血小板都是零。

中國血荒加劇，可憐的還是等待救命血的民眾。報導說，一位高齡慢性病患者因貧血在廁所跌倒，家屬只有不能捐血的60多歲妻子，醫生和醫院護士最近都捐血也幫不上忙，「沒辦法，我們實在給不出了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導另指出一個案例，一名李姓民眾的女兒患白血病，某晚突然腸道大出血，醫院下達病危通知書，每針人民幣9000元（約新台幣3萬96000元）的止血針，打了兩針才止住大出血。

曾參與「獻血法」修訂的北京大學法學院教授孫東東表示，由於疫情影響，醫院手術與用血量都減少，但疫情逐漸緩和後，1月到3月手術陸續恢復，春節期間本來就是採血淡季，屆時血液很可能又要面臨短缺的情況。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120103