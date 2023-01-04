專家：管制中國旅客效果不彰 美新變異株XBB.1.5更難防

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衛生專家指出，在美國出現的新變異株XBB.1.5可能對COVID-19疫情構成風險。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）衛生專家今天說，國際對來自中國的旅客實施管制措施，對控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的效果可能不彰，指出在美國出現的變異株才可能構成更大風險。

目前已有數十國要求中國訪客採檢COVID-19，理由是對中國感染數據缺乏透明度感到擔憂，且有新變異株出現的風險。

中國在解除長期實施的清零政策後，境內確診病例激增，稱國際祭出的管制措施「無法令人接受」，矢言將採取反制措施。

●為什麼要祭出新限制措施？

中國官方最近通報的死亡病例不多，但隨著北京當局結束大規模採檢，以及縮小COVID-19死亡病例的認定標準，這些數據據信不再能反映實際狀況。

中國各地醫院與火葬場爆滿，使全球對中國確診病例激增開始感到憂心。

包括美國與法國在內，實施採檢措施的國家擔憂中國14億人口中有大量疑似感染病例，可能導致病毒突變成新變異株。

有數個國家已宣布，要求從中國入境的旅客必須接受PCR採檢，在進行病毒基因定序後，可讓有關當局追蹤可能的新變異株。

●管制措施合理嗎？

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）上週表示，由於接種過疫苗且先前感染過病毒，歐洲民眾的免疫力很高，因此，歐盟對來自中國的旅客實施採檢並「不合理」。

然而，法國、義大利與西班牙已開始要求採檢，歐盟國家明天將就這個議題舉行危機會議。

法國流行病學家朱賴克（Mahmoud Zureik）對法新社說，這類措施只有在空前嚴重的感染浪潮席捲法國才「合理」；如果機上乘客每兩人就有一人驗出陽性，我們很難沒有採取任何行動就讓飛機降落。

但他又說，為了讓這類措施在歐洲變得有用，「他們至少應該適用於（涵蓋27個歐盟會員國）的申根區（Schengen Area）」。

法國流行病學家柯斯塔吉奧拉（Dominique Costagliola）的看法較具批判性。

她說，由於法國目前正在降低國內的基因定序量能，對自中國入境的旅客實施採檢，似乎只是一種「溝通」作法。

她說：「除了讓人覺得我們採取某些行動外，此舉沒有多大用處。」

建議政府實施篩檢的法國COVID-19專家委員會也說，這項措施不太可能可延緩中國的感染病例或變異株擴散。

委員會上週表示：「2021年末Omicron變異株浮現時，各國對南非實施的限制措施，對歐洲的疫情演化沒有產生多大影響。」

●新變異株的威脅來自哪裡？

最近幾個月，有一系列不同的Omicron亞型變異株在全球各地相繼成為主流株。

中國衛生專家最近說，BA.5.2與BF.7是北京最猖獗的變異株，但都被西方國家傳染力更強的亞型變異株給取代。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授韓特（Paul Hunter）說，因此，如果這些變異株是從中國引入西方國家，「實施邊境管控措施無法對這些變異株產生多大影響」。

許多病毒專家沒有關注中國，而是把注意力放在美國與Omicron亞型變異株XBB.1.5。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的變異株追蹤資料，自去年12月中以來，XBB.1.5占全美確診病例的比率，已從不到10%增至超過40%。

韓特說：「對英國目前而言，未來最大的隱憂是XXB.1.5變異株，這個變異株可能會從美國引入英國，且感染病例正在增加。」

●能圍堵變異株嗎？

比利時魯汶大學（Leuven University）進化生物學家溫思勒斯（Tom Wenseleers）在推特（Twitter）發文說，對全球各地的入境旅客隨機採檢樣本，「可能比只檢測中國旅客還來得有用」。

牛津大學的奈史密斯（James Naismith）教授問：「我們可以防堵新變異株嗎？」

「直至今日，這在英國不可能辦到，目前也沒有證據顯示這在英國看似可行。」

雖然各界對XBB.1.5變異株感到擔憂，但美國病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）發推文說，這不是「預言世界末日的『超級變異株』」。

她提到，最近有研究指出，施打防範新亞型變異株的二價疫苗追加劑，可產生針對XBB.1.5的中和抗體。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120104