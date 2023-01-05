世衛：中國數據顯示未出現新變異株 但低報死亡人數

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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）官員今天表示，來自中國的數據顯示，沒有在當地發現新的COVID-19變異株，但中國在疫情快速散播之際低報了染疫死亡人數。

路透社報導，在中國政府突然取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策後，全球對中國的疫情通報準確性日益感到不安，當地疫情已使得醫院人滿為患，部分殯儀館不堪負荷。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）今天在記者會上指出，中國目前公布的數字未能充分反映住院人數，以及加護病房住院人數，尤其是死亡人數。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則指稱：「世衛關切在中國的生命風險，已重申接種疫苗的重要性，包括防止住院、重症及死亡的加強劑。」

根據世衛通報數據，中國疾病預防控制中心的分析顯示，BA.5.2和BF.7是在中國傳染的主要變異株。上述兩者是Omicron變異株的分支。而中國每日通報的染疫死亡人數持續是個位數。

然而，許多中國殯儀館及醫院已表示，它們已不堪負荷。國際衛生專家們預測，中國今年將至少有1百萬人死於COVID-19相關疾病。（譯者：陳正健）1120105