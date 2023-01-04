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紐西蘭：從中國入境旅客不強制採檢

2023/1/4 15:52
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（中央社威靈頓4日綜合外電報導）紐西蘭COVID-19應對部長維羅爾（Ayesha Verrall）今天表示，儘管中國COVID-19疫情嚴峻，但因「對紐西蘭公衛風險很低」，不會對從中國入境旅客實施強制採檢。

維羅爾同時表示，政府將於未來數週內實施隨機抽測制度，對自願者進行檢測，也考慮對入境班機的廢水進行檢測。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，維羅爾在聲明中重申政府對所有國際旅客的建議，「如果他們在抵達紐西蘭後出現症狀」，就應進行是否感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的檢測，政府也正就機場有提供免費快篩試劑加強宣導。

她表示：「包括世界衛生組織（WHO）在內，全球對中國病例數缺乏可靠數據，也對他們的因應之道日益憂心，因而實施相關措施。」

「作為回應，官員已經完成公共衛生風險評估，來自中國旅客潛在病例數的不同情境也納入評估，確認這些旅客並不會造成我們的COVID-19病例數大爆發，意味採行入境限制沒有必要，也不合理。」

聲明還說：「對紐西蘭公衛風險很低。我們知道，中國流行的（Omicron）BF.7變異株並未在諸如紐西蘭等受到BA.5變異株影響的其他國家爆發嚴重疫情，因此無須採取公衛手段來保護紐西蘭人。」

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維羅爾指出，務必注意的是，世界各地都可能出現新變異株，不只中國才會，「（這就是）為什麼我們提醒來自各國的入境者在機場領取免費快篩試劑，並於在紐西蘭出現症狀時進行檢測」。

維羅爾也說：「現在關鍵在於，我們知道這不再是緊急情況。我們確認研究過變異株並且完成相關預測，經歷這些深思熟慮的過程之後，我認為我們已經取得了不錯的平衡。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120104

#維羅爾
#紐西蘭
#中國
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