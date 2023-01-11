中國疫情不透明 反嗆韓國差別對待入境旅客辱華

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（中央社台北11日電）中國媒體不滿韓國差別對待入境旅客並抨擊分明辱華要求合理解釋，但北京當局公布的染疫數據與實情不符，對於各方質疑中國疫情不透明，官方至今仍未澄清反更添疑慮。

中國媒體環球網今天報導，2日韓國政府暫停核發自中國赴韓的短期簽證，並暫停從中國起飛的航班增班計畫，同時來自中國的旅客只能從仁川機場入境，此後韓國針對中國旅客的限制一路加碼。

報導說，最近幾天中國網友爆料，韓國方面針對中國旅客的防疫措施帶有侮辱性，而且檢查只針對中國人，除了被拒絕入境的旅客帶往小黑屋扣留，自費隔離點條件極為簡陋，甚至沒有床和熱水等。

最引人注目的就是掛黃牌爭議，不少網友稱，一下飛機就被發黃牌而且必須掛在脖子上，接著猶如罪犯被帶往指定區域。

香港網路媒體01則引述微信公眾號「真故研究室」9日的發文，化名徐風的上海某家物流公司員工6日赴韓國出差，空服員在機艙裡發給他黃色入境卡，並說要掛在胸前。

抵達仁川機場，徐風跟著同樣來自中國的旅客被引導至專門的出關通道，兩旁的韓國記者不停拍照。面對此起彼落的快門聲，徐風表示深感無地自容又難堪，「像是被當街遊行一樣，沒有隱私」。

環球網報導，上述情況若屬實，韓國方面應合理解釋，並說韓方在限制入境政策與執行上大做文章，這難免讓人懷疑其中是否存在政治作秀的因素。

但是中國去年12月放寬防疫管制後疫情大爆發，美國之音（VOA）1月9日報導，美國衛生官員說，中國這波疫情嚴峻，但提供的數據非常有限，因此衛生專家認為，中國疫情資訊不詳實，可理解予以限制的必要性。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去年12月29日也說：「在缺乏來自中國的全面訊息的情況下，世界各國正在以他們認為可能保護其人口的方式採取行動，這是可以理解的。」

布朗大學（Brown University）公共衛生學院大流行病中心主任努佐（Jennifer Nuzzo）表示，考量當前中國疫情的規模及透明度，可以理解為什麼各國都很緊張，並試圖減緩病毒的輸入，直到能夠了解更多資訊。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）更指出，中國仍繼續要求入境中國的人出示核酸陰性檢測證明，所以中國沒資格批評西方的旅行限制措施，何況北京曾執行世界上最具懲罰性和嚴苛的旅行限制。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120111