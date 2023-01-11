中國停發日韓公民短期入境簽證 再度點燃民族情緒

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（中央社台北11日電）中國於10日宣布停發日、韓兩國公民赴中國短期簽證，並稱是對歧視政策的「對等措施」。官方此舉再點燃民族情緒，大批民眾叫好，社群網站上充斥批評日韓的言論並細數兩國「辱華」罪狀。

中國近一個月大幅調整防疫政策，染疫人數激增，並在1月8日放寬邊境，引起諸多國家不敢大意。

韓國政府自2日起要求來自中國旅客入境後須做PCR檢測，5日起還須在搭機前繳交核酸檢測陰性證明。日本政府從2022年12月30日起實施「中國限定」邊境管控強化方案，並從今年1月8日起又進一步實施強化管制措施，從中國本土搭機入境日本的旅客必須出示上機前72小時內核酸檢測陰性證明。

日韓兩國針對中國加強邊境管制引發中方不滿，中國外交部於10日做出反制措施，宣布停發日、韓兩國公民赴中國短期簽證。這項措施毫不意外在中國網路社群引發關注，並且點燃民族情緒。

據美國之音報導，多位中國微博KOL（意見領袖）評論此事並獲得大量中國網友支持。署名「路誕先生」的帳號以「哈巴狗」形容日韓兩國，並稱對中國旅客限制措施是在討好美國；另一位署名為「第一眼的意中人」則以「世仇」與「小偷」分別隱射日本與韓國。這類的評論都獲得大量中國網友支持。

另一方面，在網路社群的各式新聞連結下方，可以看到大量辱罵日本與韓國的留言。

「韓國」這個關鍵字甚至一度衝上微博熱搜榜，相關的話題大多都與謾罵有關，更有網友疾呼應祭出限韓令，「懲罰」韓國；另有人則再度提及日本索尼集團（Sony）微博近期因多次「辱華」而遭強制禁言的事件。

報導指出，原先外界關注秦剛接任外交部長，以及趙立堅被調離外交部等一波人事異動，中國「戰狼外交」的風格是否發生變化。然而隨著接連的報復性措施，這樣的期待可能落空。

新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）在個人推特發文表示「秦剛不過是年輕版的王毅」。過去兩週，中國針對日本、韓國的簽證問題，以及中國駐澳洲大使稱日本可能再次侵略澳洲等言論，顯示「戰狼並未離去，只是更加年輕。」（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1120111