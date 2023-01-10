趙立堅調職非否決戰狼 分析：習近平定外交政策

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（中央社台北10日電）秦剛接任中國外長後，隨即傳出發言人趙立堅調往邊界與海洋事務司任副司長，引「拔牙」猜疑。分析稱趙立堅失勢不等同戰狼外交遭否定，因為中國外交政策與風格仍由領導人習近平決定。

趙立堅被視為中國「戰狼外交」的代表人物之一，常常在公開場合發言攻擊西方國家與媒體。大量的民族主義言論使他獲得為數可觀的中國民眾擁戴，同時也引發不少的批評與爭議。

根據中國外交部網站，趙立堅日前已經從外交部新聞司副司長調任邊界與海洋事務司副司長。此舉引起外界猜測，中國是否要放棄戰狼外交。

根據美國之音報導，外交政策（Foreign Policy）雜誌副編輯巴默（James Palmer）指出，這項人事異動無法認定是對戰狼外交政策的直接否定，但這無疑會被中國體制內的人解讀為「戰狼外交已經不再是通往職業生涯成功的道路」。

巴默說，從一個非常顯赫和有趣的職位轉去一個乏味、相對不重要的位置，「其實就是降職」；德國明鏡週刊駐中國記者法里恩（Georg Fahrion）形容「戰狼一號趙立堅的尖牙似乎被拔掉了」。

趙立堅的人事異動引起外界諸多猜疑，特別是在作風相對溫和的秦剛甫接任外交部長之際，更令人有想像空間。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，秦剛過去在擔任外交部發言人期間，不乏以尖銳言論捍衛中國，並與記者辯論。

然而相比於經常使用挑釁性言論主動發起攻擊的趙立堅，秦剛被視為在講話時更加謹慎和有分寸，在嚴肅政治議題外也更加溫和。疫情期間，他也鮮有如同趙立堅一般針對疫情的爭議性發言。

自由亞洲電台（RFA）引述中國民主轉型研究所所長王天成分析，中國的戰狼外交策略並不會因外交部人事變動而有所改變。

他說：「中國的外交政策是不是轉向，不是由外交部長說了算的，中國的外交政策是由最高領導人習近平來決定它的風格和走向。」

王天成進一步指出，趙立堅失勢的原因和他妻子湯天如的發言有關。

據公開資訊，在2022年上海封城期間，湯天如在個人微博連續發布赴德國旅遊的照片，引發眾怒；同年12月，在中國全面鬆綁管制造成疫情大流行之際，疑似在微博上發布貼文抱怨「買不到藥」，雖然隨後就刪除文章，仍然引發議論。

旅美政治學者王軍濤同樣認為趙立堅職務變動是受他妻子的「不當言論」影響。但他對於中國未來外交路線調整的看法則有不同。他認為趙立堅卸任發言人可能暗示中國強硬的戰狼外交政策會有鬆動。

美國之音引述布魯金斯研究所中國和亞洲問題學者何瑞安（Ryan Hass）分析，把趙立堅調離發言人的職務，有助於為秦剛掌管的外交部奠下新基調。「因為秦剛堅稱自己不是戰狼，調走趙立堅有助於突顯這一點」。

何瑞恩在個人推特上指出，秦剛花費了一年半的時間清理趙立堅製造的外交爛攤子。秦剛將以他的領導方式降低和美國以及其他國家在未來幾年裡的緊張關係。調走趙立堅可能是為這些努力所付的「頭期款」。

雖然趙立堅以「戰狼外交官」的身分為人所知，然而從基層科員一路做到副司長，外交資歷完整。

據公開資訊，趙立堅於1996年進入中國外交部，先後曾在外交部亞洲司、中國駐巴基斯坦大使館、中國駐美國大使館任職。

期間曾兩度派往巴基斯坦，駐巴基斯坦時間總計約8年。2020年，調任外交部新聞司副司長、成為外交部發言人。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1120110