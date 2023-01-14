分析：趙立堅被調職 不代表中國戰狼外交絕跡

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（中央社台北14日電）中國外交部發言人趙立堅調邊界與海洋事務司副司長，被視為戰狼外交轉向的指標，不過北京當局藉由停發簽證，以反制日韓針對來自中國的旅客將加強防疫檢測，凸顯戰狼外交絕跡還言之過早。

美國之音（VOA）14日報導，華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）分析師蘇拉（Etienne Soula）表示，中國外交部的新領導層正在降低戰狼言論，但並沒有完全放棄。

他指出，中國外交最近釋放的訊息正負夾雜，目前外交部門相對溫和的表現，或許跟正在經歷的大爆發疫情有關，但溫和之中依然時不時顯露戰狼的馬腳，並說可能中國疫情改善後將繼續發動戰狼攻勢。

芝加哥大學政治學教授楊大利表示，疫情本身是外交的話題，是國際衝突很重要的面向，但疫情也造成了某種特別的氛圍，使得外交官在網上頻打口水戰，甚少藉由私下交流、非正式場合、其他管道化解矛盾。

他說，不管中國方面是否繼續堅持戰狼這個說法，實際上中方現在也不太願意被貼上這個標籤，但是中國希望增加自己在國際社會的、尤其在外交方面的話語權肯定是不會變的。

戰狼最初源於中國民族主義電影系列「戰狼」。過去逾5年，戰狼外交是中國外交風格的主流。前外長王毅、發言人華春瑩、趙立堅等，都因媒體高曝光率成為戰狼代表，甚至中國派駐世界各地的使節也跟進效法。

耶魯大學政治學副教授馬丁利（Dan Mattingly）則說，若中國意圖取得公眾支持，就國際政治而論，放棄戰狼外交將有所助益，因戰狼外交行不通，有時還會起反作用。

不過馬丁利指出，因來自中國內部的政治因素，戰狼式的強硬語調將持續不墜，並說中國的外交官、領館、大使們依然會因內部激勵的影響，繼續以堅決的方式維護北京的利益。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1120114