王毅接掌外工委辦公室提台灣 開啟戰狼2.0時代

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（中央社台北1日電）中國前外長王毅出任中央外事工作委員會辦公室主任，他最新發文稱將為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線，並指台灣是中美關係不可逾越紅線。未來5年中國外交路線恐進入戰狼2.0時代。

中國全國人大常委會12月30日開會決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。而今天中國外交部官網刊登王毅以中共中央政治局委員、「中央外辦主任」名義在「求是」雜誌2023年第1期以「矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程」為題刊文，顯示王毅已接任前手楊潔篪成為中共黨中央外交、國家安全領域的重要一把手。

王毅表示，2022年國際形勢更加深刻複雜，新冠疫情與烏克蘭危機交織疊加，能源、糧食安全等多重危機接踵而至，霸權霸道霸淩行徑危害深重，世界陣營化、碎片化、無序化風險上升，各種不穩定、不確定、超預期因素積聚，人類社會面臨重重挑戰。

文章指未來仍要積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。

在中俄關係方面，王毅指是建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，不管國際風雲如何變幻，中俄雙方都將保持戰略定力。

至於中美關係，王毅表示，需要探討確立中美關係指導原則並校正航向。指過去一年來，中方堅持不懈探索中美兩個大國正確相處之道，面對美國等少數國家執意推行所謂「印太戰略」，搞各種封閉排他小圈子，中國堅決反對一切冷戰思維和分裂對抗，支持周邊國家牢牢把命運掌握在自己手中，共同抵制破壞地區和平穩定的逆流。

此外，王毅文章提到中國外交不畏強權霸淩，為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線。提到台灣時稱是中國核心利益中的核心，是中美政治的基礎，是中美關係不可逾越的紅線。

隨王毅及秦剛中國外交兩大檯面人物陸續就位，其好鬥發言未收歛，未來5年中國外交路線恐進入戰狼2.0時代。

關於中央外事辦與外交部權責，根據陸媒說明，中央外事辦歸中央管理，頂頭上司是中央外事工作委員會。而外交部是國務院組成部門，相當於內閣機關，是政府部門。一個代表黨，一個代表政府，機構設置管理存在明顯差別。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120101