淡化戰狼風格 美媒：中國可能任命謝鋒駐美大使

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（中央社台北12日電）「華爾街日報」（WSJ）引述知情人士報導，北京可能提名副外長兼美國事務專家謝鋒出任新的中國駐美大使，繼續逐步淡化近年中國粗暴的「戰狼」外交風格。

據美國「華爾街日報」中文網今天的消息，中國外交部內部人士透露，北京一直在重新調整外交政策，以穩定與美國之間的緊張關係，並減輕中國處理COVID-19疫情以及強行追求安全、工業和領土利益的做法對中國全球地位所造成的傷害。

消息人士說，前美國總統川普（Donald Trump）時期，中國外交官普遍轉為強硬作風，當時北京認為自己正受到西方的攻擊，如今這種風格需要調整，以適應不斷變化的國際環境。

知情人士表示，任命謝鋒為駐美大使的決定尚未正式確定，但除他之外沒有其他更有力的候選人。正式任命謝鋒之前，中國政府需將人選提交美國同意。

若獲任命，謝鋒將接替秦剛，出任駐美大使。

秦剛是中國國家主席習近平的親信，近期剛獲提拔為外交部長。知情人士透露，秦剛正在爭取兼任國務委員一職，這一高級別官職將使秦剛位列中國國家領導層的上層圈子，並使他有資格與美國國務卿進行職務地位更匹配的交往。

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綜合網上資訊，58歲的謝鋒畢業於外交學院，80年代中進入中國外交部，長期參加對美工作，2000年至2003年擔任駐美大使館參贊、發言人；2018年擔任駐美公使；2010年出任外交部北美大洋洲司司長；2014年獲任命為駐印尼大使。

2017年，謝鋒擔任外交部駐香港特派員公署特派員，經歷了2019年「反送中」運動；2021年初返國擔任副外長，主管涉美事務。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120112