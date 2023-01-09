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趙立堅逾月未現身 已卸中國外交部發言人職務

2023/1/9 19:41
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（中央社台北9日電）中國外交部發言人趙立堅超過一個月未現身在例行記者會上，引發許多揣測。官網顯示，趙立堅已從外交部新聞司副司長調任邊界與海洋事務司副司長。

中國外交部官網今天顯示，邊界與海洋事務司的介紹中，趙立堅排在3名副司長的第一位。外交部發言人簡介中，已無趙立堅相關信息。

公開資料顯示，趙立堅1972年11月生，曾擔任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊職務，並曾擔任大使館臨時代辦，2019年出任外交部新聞司副司長，隨後出任外交部發言人。

趙立堅被認為是體現中國「戰狼外交」的官員之一。他派駐巴基斯坦時，常吹捧中國在新疆設立的再教育及感化營，並且公然與批評者對嗆，包括美國前總統歐巴馬主政時期的國家安全顧問萊斯（Susan Rice）等。

他轉任發言人後，曾暗示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是由赴中國的美國士兵引起，激怒美國政府。

中國外交部發言人通常按週輪流主持例行記者會，但趙立堅從去年12月2日迄今未現身。期間，他的妻子湯天如19日在其微博「大聰和臭丫頭」發文說，「買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去了哪裡？」

儘管相關貼文已刪除，但外界傳出趙立堅染疫，甚至狀況不佳的消息。今天，多家陸媒報導趙立堅人事異動的消息。（編輯：張淑伶）1120109

#趙立堅
#外交部新聞司
#中國
趙立堅
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