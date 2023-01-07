中國、土庫曼聯合聲明一中原則 外交部嚴正抗議

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）針對中國與土庫曼昨晚發布聯合聲明，稱台灣是中國領土一部分。外交部今天表達嚴正抗議，並對中共威權政府持續在國際散布不實論述貶損台灣的國家主權，以及土庫曼扈從中國的作法，予以嚴厲譴責。

中國和土庫曼昨天發表「中華人民共和國和土庫曼斯坦聯合聲明」，其中土庫曼重申「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，土方堅定奉行一個中國原則，堅決反對任何形式的台獨，支持兩岸關係和平發展和中國政府為實現國家統一所做的一切努力。」

外交部今天發布新聞稿表達嚴正抗議，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，台灣絕非中國的一部分，無論中國政府如何威嚇利誘他國配合扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

外交部強調，唯有經2350萬台灣人民合法選出的民選政府才有權代表台灣，中國一黨專政的威權政府不能在國際上代表台灣，更不應持續將其虛構的「一個中國原則」，強迫其他國家、國際組織、跨國企業等做出違背事實的不實論述。

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外交部指出，近來中國共產黨威權政府不斷派遣軍機侵擾台灣空域，已證明中共才是破壞兩岸關係和平發展的始作俑者，如此惡霸舉措不僅讓台灣人民的反感倍增，更讓國際社會認清中國持續陰謀擴張、破壞區域和平與穩定的不良居心。

外交部表示，台灣是世界守護民主自由體制的重要堡壘，願持續在互惠互利的基礎上，與理念相近國家建立平等夥伴關係，共同捍衛民主自由及人權法治的核心價值，共好共榮，持續作為維繫全球和平與穩定的堅實力量。（編輯：張均懋）1120107