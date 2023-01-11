中國停發韓公民短期簽證 學者：議員訪台成箭靶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）中國駐韓國大使館10日宣布停發韓國公民赴中短期簽證，被視為對強化中國旅客入境防疫措施國家的第一波報復措施。中國學者分析，認為可能受上月韓國國會議員訪台影響。

香港「南華早報」（SCMP）報導，中國國務院參事、人民大學教授時殷弘指出，在所有對來自中國旅客強化入境防疫措施的國家中，韓國成為最早被實施「相應措施」目標的原因，可能是因為韓國國會議員上月訪台的行動。

韓台議員親善協會會長趙慶泰上月率團訪台，團員包括韓國國會副議長鄭宇澤及朝野兩大黨議員，拜會總統蔡英文、立法院長游錫堃及大陸委員會，但消息公開後遭中國駐韓大使邢海明批為「竄訪」，破壞韓中關係，並向韓國外交部「表達堅決反對與強烈抗議」。

時殷弘補充，韓國經濟對中國的高度依賴度也可能是中國選擇先拿韓國開刀的原因，「中國對各國採取行動的忍耐度差異相當大」，他指出，中方只會在美國採取極端行動時採取相應措施，但韓國「稍微有點動作就會成為目標」。

繼韓國後，中國駐日本大使館也宣布暫停核發日本公民赴中普通簽證，南華早報分析，中國政府將慎重考慮對韓國、日本以外其他採取強化防疫的國家採取報復措施，但為避免雙邊關係再惡化，應該不會對韓、日採取相應強度以上的措施。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，韓國國務總理韓悳洙10日在與媒體的新年餐敘中表示，他認為中國停發簽證的做法並非報復措施，並表示韓方在決定強化入境防疫措施前就已透過外交部向中國政府詳細說明、進行溝通，對於中方採取停發簽證這類強硬措施的原因，他說，可能是為預防中國狀況比外界預期的更加惡化。

韓聯社報導，韓國防疫當局今天也就此表態，強調強化防疫措施是以國民健康安全為最優先考量所做決定，指出中國疫情不斷惡化，可能產生新型病毒，加上中國當局停止公布統計，對地理位置最接近中國的韓國而言風險上升，不得不採取這類措施。（編輯：林憬屏）1120111