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中國旅客入境日本 被要求掛紅繩吊牌區分

2023/1/11 18:00（1/11 19:23 更新）
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澎湃新聞引述日媒報導，9日搭乘航班降落在日本關西機場的中國旅客，被發放紅繩吊牌，以與其他旅客區分。（圖取自澎湃新聞網頁thepaper.cn）
澎湃新聞引述日媒報導，9日搭乘航班降落在日本關西機場的中國旅客，被發放紅繩吊牌，以與其他旅客區分。（圖取自澎湃新聞網頁thepaper.cn）
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（中央社台北11日電）韓國要求中國入境旅客掛上黃色入境卡，被中國網友批「辱華」後，陸媒報導，9日搭乘航班降落在日本關西機場的中國旅客，被發放紅繩吊牌，以與其他旅客區分；該機場還設有中國入境專門隔離區。

澎湃新聞今天引述日媒報導，當地時間1月9日，一架從中國青島市起飛的航班降落在日本大阪關西機場。據日本新聞網記者在機場的觀察，從中國飛抵的旅客被發放紅繩掛牌，以與其他乘客區分。

畫面顯示，這班飛機的旅客下機後，工作人員發放紅繩掛牌要求戴上，乘坐娃娃車的小孩也要掛上。

澎湃新聞還引述日媒NHK報導指出，大阪關西機場設有專門為來自中國大陸入境人員設置的隔離檢疫區。10日當天，乘坐編號GS7977航班從天津飛抵關西機場的約80名旅客在遞交COVID-19檢測陰性證明後，被帶至這個隔離區接受COVID-19採樣。

報導提到，日本政府4日公告，自1月8日起，從中國大陸直飛日本的旅客，被要求提交在起飛前72小時內的COVID-19測試陰性證明。

日本首相岸田文雄4日也宣布，1月8日起從中國大陸抵達日本的乘客，入境時的檢測會從抗原定性（快篩）檢測，轉為精確度更高的PCR核酸檢測。

報導還提到，日本政府10日要求航空公司不要增加往來中日的直飛航班。關西機場目前每週有8班。

據日本厚生勞動省6日提供的數據，上月30日至本月5日期間，從中國大陸直飛的乘客中，約有約8%檢測呈陽性。

報導出爐後，立刻在中國網路社群躍為熱門話題，許多網友痛批日本發紅繩吊牌也是「辱華」，質疑這些中國旅客為何不去歡迎他們的國家，而且還這麼「溫順」，說戴就戴。一些網友呼籲抵制去日韓，並指這兩個國家此前不敢對美國旅客採取這樣的歧視措施。

不過一些近日赴日旅遊的大陸網友在小紅書發文稱，從日本機場入境過程「絲滑」，都有中文指引，工作人員很有禮貌，而且若被檢出陽性，送去隔離也是免費的。

中國駐日本大使館昨晚宣布，自即日起，中國駐日使領館暫停審發日本公民赴中普通簽證。中國外交部指責「少數國家」罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取「歧視性入境限制措施」，並表示要採取「對等措施」。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120111

#中國
#日本
#日本關西機場
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