日本第8波COVID-19疫情肆虐 1個多月病故逾萬人

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本第8波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐造成死亡病例激增，從2022年12月以來的一個多月間，全境至少已有超過一萬人病故。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境從COVID-19疫情爆發的2020年1月起，到今年1月10日止累計已有6萬411人死於COVID-19，其中約1/6的死亡病例集中在最近這一個多月。

日本政府厚生勞動省表示，2022年10月全境新增1864例死亡病例、11月新增2985例，但到了12月激增到7622例，而今年1月前10天也有3145人病故。

對於這種染疫死亡人數激增的情況，東京醫科大學特任教授濱田篤郎分析可能有3項原因。第一，即使重症率較以往來得低，但目前染疫人數本身就較多。

濱田說，第二，罹患慢性病的高齡者因感染COVID-19而病逝的案例增加；第三，高齡者接種能因應Omicron變異株的次世代疫苗的比率不夠高。

他說，第8波流行的病毒株跟第7波一樣，在死亡率等的病原性部分，現階段看似沒有太大變化，所以應該是單純染疫人數增加。

濱田說，雖然目前通報染疫人數並未超越2022年夏天的第7波疫情高峰，但由於日本現在已經沒有要求全數通報染疫人數，「所以實際上看不到發生超過第7波疫情的狀況」。

他說，由於醫療機構以適當形式針對相關死者做出某種程度的正確掌握，所以才會看到死亡病例數創歷史新高的狀況。

濱田說，如果不能減少染疫人數的話，就無法減少死亡人數，必須在高齡者設施採取對策，特別要努力避免高齡人士染疫死亡。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120111